北捷隨機砍人案釀3死！蔣萬安：提供傷者全面協助、全市加強維安戒備

針對北車、中山站發生隨機砍人案釀3死，台北市長蔣萬安晚間9時主持跨局處會議，並表示後續將提供傷者家屬全面協助。（圖／林煒凱攝）

台北車站和北捷中山站今天（19日）傍晚陸續發生歹徒投擲煙霧彈及持刀隨機傷人事件，包括嫌犯在內，已造成3人死亡。台北市長蔣萬安晚間9時主持跨局處會議，並在會後受訪時說明，他稍早一一前往台大醫院、馬偕醫院及新光醫院了解傷者狀況、慰問家屬。他強調市府後續會啟動一案一社工，提供傷者家屬全面支援協助，他也即刻要求警察局等各單位，啟動全市加強維安戒備及巡檢機制。

蔣萬安晚間9時許在台北車站主持不特定襲擊事件跨局處會議，他在會後受訪時表示，市府剛緊急召開跨局處會議，即刻成立「1219台北市緊急維安應變專案小組」，由他親自主持，跨局處隨時匯整最新狀況與資訊。

在醫療救援部分，蔣萬安說，市府將即刻給予全面救助，依目前掌握的最新狀況，總共有3名OHCA（到院前心肺功能停止）患者、9名傷者。他也一一前往台大醫院、馬偕醫院及新光醫院了解狀況並慰問家屬。

蔣萬安強調，市府後續會啟動一案一社工，提供全面的後續支援協助，同時啟動醫療綠色通道，並在心理、法律等各層面，給予傷者及家屬相關協助。

蔣萬安提到，他已即刻要求警察局等各單位，啟動全市加強維安戒備及巡檢機制。從現在起，包括台北市各車站、捷運站、商圈、人潮聚集場所，以及各類大型活動，市府都將加派警力，全面提升巡邏密度，捷運站每日將動員70名警力，也會向中央警政署請派85名維安警力支援。

針對嫌犯情況，蔣萬安說明，目前了解，嫌犯在最後逮捕過程中畏罪墜樓，已經確定死亡，警方後續會全面深入進行相關調查。

蔣萬安進一步表示，經過初步掌握，嫌犯是一名民國87年次、因逃避兵役而遭通緝的對象，而他確實住在中正區，過去一段時間確實曾擔任過保全。相關細節資料仍在全面彙整中，後續若有確認訊息，警方會向外界清楚說明。

最後，蔣萬安強調，針對接下來各項大型活動，北市府會全面提升警力與見警率，警察局都會做縝密、周延的規畫，並以高標準來執行相關維安工作。

★《鏡報》關心您： ◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995 ◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925



