北捷隨機砍人案釀4死！白冰冰怒嗆治安崩壞：台灣不能沒有死刑

27歲的張文於19日晚間在台北車站及捷運中山站一帶發動隨機殺人，持長刃隨機砍人並投擲煙霧彈，釀成4死11傷的嚴重悲劇，犯案後更從高樓墜落身亡。案件震驚全台，對此，資深藝人白冰冰20日在直播中開嗆，呼籲政府恢復及確實執行死刑。

面對這起駭人事件，資深藝人白冰冰憤慨發聲，批評台灣正逐步淪為「犯罪王國」，並強烈呼籲政府應恢復並落實執行死刑。她直言：「法不嚴，無以治本」，台灣目前並不適合談論廢除死刑。

白冰冰表示，若社會已達到安定繁榮，自可討論理想法治方向，但在目前社會氛圍下，民眾對於治安充滿焦慮，「我們走在路上都得四處張望，有沒有人要殺我」，她痛批現行法律無法對重大犯罪產生足夠嚇阻力，讓人民長期活在恐懼中。

針對政府與法界近年推動廢死討論，白冰冰在直播中語氣激動，直指「現在不平安，卻還要廢死，還該執行的死刑也不執行，讓人難以接受」。她認為該討論應建立在社會真正安全的基礎上，否則只會讓加害者有恃無恐、受害者得不到正義。

她同時指出，現今社會詐騙盛行、景氣低迷，青年世代背負沉重壓力，卻仍須納稅養活獄中重刑犯，「這算什麼？」她痛批制度不公，並再次強調：「台灣不能沒有死刑！」

面對輿論後續對張文心理狀態的探討，白冰冰也表達強烈不滿。她質疑，為何社會資源總集中在了解加害人身上，卻忽略守法民眾長期累積的不安與恐懼，「那種反社會人格不值得研究、也不值得被諒解」。

她最後呼籲政府正視民意、落實法治，「不要再空談理想，也不要只治標不治本」，唯有嚴刑峻法，才能真正保障人民安全，讓社會回歸安定。

