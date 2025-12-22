北捷隨機砍人案震撼國外社群！外網：平常太安全 反應不過來

台北捷運、中山商圈隨機攻擊案，引發國外網友討論。 圖：取自蔣萬安臉書粉專

[Newtalk新聞] 台北捷運、中山商圈爆發隨機攻擊事件，27歲張文釀成4死11傷慘劇，多家國際媒體都報導此事件，引發大量外國網友討論，許多外國網友對於路人的第一反應感到震驚，認為是台灣治安太好才導致路人都反應不過來，甚至還在圍觀。

美國壁畫藝術家羅德班森（Rod Benson）於社群平台PO文稱「So dude is just running around with a knife trynna stab？（所以老兄只是拿著刀刺到處跑？）」隨後引來大批國外網友留言討論。

曾居住過台灣的網友表示「我已經在台灣生活4年了。 我可以告訴你，大多數人都是客氣的、管好自己的事。他們可能沒想到那一刻會發生這樣的事情。 因為台灣以犯罪率非常低聞名」、「很多人認為這是街頭表演或閃光暴徒的東西，因為台灣真的太安全了」。

一名旅居美國超過15年、後來回到台灣的台灣網友也回應，若在美國遇到類似情況，大家一定會立刻驚慌逃跑，「但回到台灣之後，自己反而也會像畫面中的行人一樣，沒那麼快反應過來」。

不過因此有許多國外網友指出，台灣社會對突發暴力的危機意識不足，甚至有人以較激烈的言詞形容台灣人「像NPC一樣」，認為過度安全的環境，反而讓人失去對危險的即時判斷能力。

