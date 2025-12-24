北捷隨機砍人案！廢死聯盟喊「殺錯無法回頭」 王世堅怒嗆虛偽：不服請移民北歐

​台北車站、中山商圈19日晚間發生重大隨機攻擊，27歲的凶嫌犯張文丟擲煙霧彈、手持長刀隨機砍殺路人，事件共釀4死11傷，死刑存廢議題再度受到關注。而在此敏感時機，台灣廢死聯盟日前發文呼籲停止執行死刑，更稱「殺錯，無法回頭」，貼文引發正反論戰。對此，立委王世堅今（24）​日開嗆「廢死團體閉嘴」，他直言，張文若不是摔死，絕對不會判死刑，張文精神障礙、心智缺失，那難道受害者就活該被殺？​

廢死聯盟在臉書發文指出，針對「兩公約第四次國際審查平行報告發布記者會暨公開討論會」發布聲明，批評行政部門提出的「終身監禁不適用假釋」修法草案，未經人權影響評估即送出，亦涉及違反《公政公約》多項條文，還說黃麟凱今年1月被執行死刑，是違憲且違反國際人權法的重大倒退，文中的附圖更用斗大的字體寫著「殺錯，無法回頭」。

對此，王世堅砲轟，廢死聯盟不要再鬧了，就到此為止。社會對於惡劣的殺人案件可說是全民激憤，廢死聯盟講任何話都是在對國家司法正義的減損與污辱，廢死團體多年來的偽善已經害了國家、國民與受害者的正義，使正義無法伸張，希望廢死聯盟將心比心，要是事情發生在他們身上會怎麼想？「我提到他們就一肚子火，所以我不想評論他們」。

王世堅更開嗆，廢死聯盟假仁假義、欺世盜名、集體虛偽，憑什麼在國家遇到重大案件後，講一些似是而非的事情，完全沒有資格做任何評論。如果廢死聯盟崇尚北歐廢死的制度，就移民去北歐，他認為，法律要為人民服務，當無辜人民受害時為何沒法從法律得到公道？「廢死團體閉嘴啦」。

王世堅強調，張文殺害這麼多民眾，他以殺人為樂是不是心智有缺陷、障礙？司法當然要阻止他，將其繩之以法，沒有討價還價的空間，如果張文沒有摔死，他受審絕對不會被判死刑，「廢死團體又要講，張文有精神障礙、心智缺失啊，天啊！那我們其他人活該被他殺？司法種種的藉口我不懂」。

