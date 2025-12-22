北捷隨機砍人案 張文二度變裝又換車 警花106分鐘才鎖定身分

中山分局22日出面說明，指出張文縱火後兩度變裝，但當下無法聯想對方竟會跨區犯案，導致追捕困難重重。 圖：警方提供

[Newtalk新聞] 本月19日北捷發生驚人駭聞隨機殺人案，27歲凶嫌張文在台北車站捷運站及中山商圈發動無差別攻擊案，釀4死11傷悲劇，而他在事前已多次縱火，讓外界質疑警方追捕速度太慢，才釀嚴重死傷。對此，中山分局今（22）日出面說明，指出張文縱火後兩兩度變裝，換成YouBike，警方雖在106分鐘內鎖定張文身分，但當下無法聯想對方竟會跨區犯案，導致追捕困難重重。

中山分局長張耀仁親上火線，除了還原19日當天事發經過，還報告中山分局偵辦全過程，並還原追查時間序。

廣告 廣告

警方調查，張文犯案當天下午，以步行方式離開公園路租屋處，隨後前往中山區，他下午3時27分曾經進入中山區林森北路一家便利商店，在店內拿出錢包以現金方式購買一瓶豆漿，隨後還在店內座位區喝豆漿約10分鐘，期間若有所思；他在3時47分離開便利商店後，下一分鐘就犯下首宗縱火案，直到他墜樓身亡前，再也沒有進食。

警方說明，中山分局於15時53分接獲首起縱火通報，指林森北路119巷發生重機火警，員警於15時55分趕抵現場；處理期間，里長反映林森北路159巷內亦發生車輛火警。隨後，警方於15時56分再度接獲通報，指出長安東路巷內發生車輛縱火案，員警並於16時抵達該縱火現場。

警方調閱監視器追查後，於16時40分鎖定一名騎乘紅色機車、身穿米色外套的男子為縱火嫌犯。警方隨即循線追蹤，發現該男子於17時18分棄置機車並脫下米色外套變裝，改戴黑色鴨舌帽、身穿黑衣，隨後改騎 YouBike 往西逃逸。

警方持續追查，於17時41分確認嫌犯身分為27歲的張文，隨即成立專案小組，通報各單位攔查圍捕，並於17時58分派員前往其位於桃園市楊梅區的戶籍地查緝，同時請求楊梅分局協助查訪。其後，18時11分，中山分局偵查隊接獲通報，指捷運北車 M7 出口有人丟擲煙霧彈，且嫌犯特徵與張文相符，研判兩起案件高度相關。

晚間18時18分，中山分局偵查隊長即將張文相關情資提供給中正一分局偵查隊長；18時20分，亦向刑大大隊長通報嫌犯資訊，刑大隨即派員加入追緝行列。

中山分局強調，自19日15時55分員警抵達第一處縱火現場起，即全力投入搜索與偵辦，儘管嫌犯多次變裝，警方仍在106分鐘內鎖定其身分；然而，張文事前已勘查地形、熟悉動線，犯案後迅速逃逸，並兩度變裝、更換交通工具，行蹤難以掌握，加上其選擇的三處縱火地點皆位於條通一帶，警方一時難以預判其會跨區犯案，才讓追捕行動困難重重。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

蔣萬安：12/26於北捷市府站和市府轉運站進行高強度演練

張文犯案完整時間軸曝光！4分鐘狂丟20顆汽油、煙霧彈 變裝混人群進中山地下街