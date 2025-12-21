北捷隨機砍人案「掀社群論戰」 呂秋遠：別把事情標籤化

即時中心／張英傑報導

北市台北車站及中山商圈前（19）日傍晚發生隨機砍人案，造成4死11傷，此案不僅引發大眾關注，也在社群媒體上出現兩極論戰。對此，律師呂秋遠昨（20）日在臉書發文點出10點，稱不該把事件標籤化或指涉特定族群，也不要沉迷陰謀論與未經證實的訊息；他感嘆，「有些人，天生就是邪惡，跟他是什麼身份、什麼學歷、父母怎麼教，一點關係也沒有，就是純粹他很邪惡而已」。







27歲嫌犯張文前日在北捷台北車站、中山站一帶，投擲煙霧彈並縱火，隨後持長刀隨機攻擊路人，造成包含嫌犯在內共4人死亡、11人受傷，震撼社會。事件發生後，各界關注不斷，呂秋遠也於臉書發文，坦言「昨天的北捷事件，讓我自己在心情上有點悶」，直言有一種「怎麼會發生這種事」的感覺。

呂秋遠表示，從當天傍晚6點多開始，就陸續有消息傳出，即便當晚仍需主持廣播節目，仍持續請助理關心傷亡狀況。直到夜間消息逐漸明朗，確認兇嫌已離世，且手段兇殘，造成3名無辜路人死亡、多人受傷，返家後看到網路上充斥各種猜測與討論，內心低盪的情緒仍難以平復。

他指出，兇嫌為何犯案、為何能對無辜者下手、又為何能做出如此詳盡的計畫，外界其實一無所知，「他不負責任地傷害別人，也不負責任地離開這個世界」，留下的只有悶與困惑。

呂秋遠提出多點反思，他首先強調，對於是否為偶發事件、是否為孤狼、是否有組織或共犯，可以討論，但不應在毫無根據下，指涉特定族群或政治立場，這樣的猜測只會令人不適。其次，他認為分析犯罪動機與成長背景並非不可，但「裝作跟他很熟」、武斷認定其因挫折才犯案，極為詭異，因為社會上遭遇更艱難處境的人比比皆是，卻不會選擇傷害他人。

針對社會上常見的「標籤化」現象，呂秋遠直言，不能因某些身分或處境，就推論必然會做出傷天害理之事，「有些人，天生就是邪惡」，與學歷、家庭背景無關。至於為何現場民眾未即時反抗，他表示，多數人在承平時代面對突發暴力只會嚇呆，不敢行動，能報警已屬不易。他也特別感謝挺身而出的余先生，稱其展現人性中最高貴的一面。

談及因應方式，呂秋遠指出，一般民眾在面對持刀歹徒時，唯一能做的就是逃跑，除非受過專業訓練，否則不應貿然奪刀。他也認為，警方在捷運站持長槍巡邏，除了嚇壞民眾，實際必要性值得商榷。

此外，他呼籲媒體勿過度重播血腥畫面，提醒民眾遠離可能造成心理創傷的影像，讓大腦適度休息。同時也對陰謀論、未經證實的訊息及模仿行為提出嚴正譴責，強調這是最低劣、最卑鄙的行為，只會製造恐慌。

最後，呂秋遠表示，這是台灣少見的重大悲劇，盼社會仍能保持對生命的在乎與對生活的熱情，將這起事件化為守護日常生活的力量，彼此多一分關懷與擁抱，並為所有傷者祈福。



