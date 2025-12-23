北捷隨機砍人案！火鍋店單日6位數營業額全捐受害者家屬 網讚爆

知名火鍋店「雞湯大叔」誠品南西店21日恢復營業，並捐出當日營業額給隨機砍人事件的受害者家屬。 圖：翻攝自Thread

[Newtalk新聞] 27歲張文19日丟擲煙霧彈後持刀隨機攻擊民眾，造成4死11傷。事件引發社會震動，事後知名火鍋店「雞湯大叔」誠品南西店發出公告，21日恢復營業，並承諾要將該日的全數營業額捐贈給此次事件的受害者家屬。昨日指出一共捐出12萬7075元。

知名火鍋店雞湯大叔發文指出，19日當天在誠品南西店用餐的顧客，若未付款「請不用擔心，所有費用將由大叔買單」，同時公告21日恢復正常營業，並免費招待一份布朗尼，「我們想用一點甜找回平靜與喜悅」。

同時雞湯大叔承諾恢復營業首日的「全數營業額，將不扣除成本，全額捐贈予本次事件的受害者家屬，也請大家予以監督」。隨後22日發文，21日的營業額為12萬7075元，依約全數捐贈予此次事件的受害家屬，之後實際的捐贈單位和細節，會在確認完成後，第一時間向大眾透明回報。

店家直言「謝謝你們，讓這一鍋湯不只溫暖了餐桌，也把心意送到更需要的地方。雞湯大叔全體員工敬上」，網友也紛紛留言「比某飲料好多了」、「這麼優質的店家要無限回訪支持」、「這不是活該生意好嗎」。

