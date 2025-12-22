北捷隨機砍人案「煙霧彈來源曝光」 網購平台已全面下架

兇嫌張文透過網路平台取得M18煙霧彈。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 北捷隨機砍人案持續延燒，警方追查發現，兇嫌張文犯案時所使用的M18煙霧彈，是透過網路平台購物取得。相關通路商與進口商皆位於台南，雖屬合法申請輸入產品，但事件曝光後，網購平台已全面下架相關商品。

北市捷運站19日發生重大的隨機攻擊案件，共造成4人死亡、多人受傷。警方事後追查發現，兇嫌張文犯案時所使用的仿美M18煙霧彈，是其透過網路平台購物取得，張文以假名，透過淘寶、露天等網購平台購買生存遊戲裝備，以每顆約新台幣2,000元購入煙霧彈，總計花費約4萬8,000元。循線追查後，警方鎖定刊登販售商品的生存遊戲專賣店，並進一步追溯至位於台南的進口商。

據媒體報導指出，該進口商員工透露，公司本業為車床及汽、機車零件代加工，因負責人本身為生存遊戲愛好者，才引進相關裝備販售，未料捲入此次重大治安事件。進口商強調，該煙霧彈均為合法申請輸入產品，並於社群平台公開相關核准文件，指出今年1月依規定向消防署、警政署及內政部刑事警察局等單位提出申請，歷經約3個月審查、提交逾180份文件，最終才取得輸入許可。

然而，因張文濫用相關裝備犯案，網購平台已將煙霧彈及相關商品強制下架，部分平台甚至連外型相似的商品也一併停售。對此，相關業者多表達無奈，憂心此次事件恐引發主管機關進一步加嚴生存遊戲裝備的管制措施。







