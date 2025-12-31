北捷隨機砍人案！男留言「這只是開始」 北檢偵結3罪起訴

北捷19日隨機砍人案，台北車站擺滿悼念花束。 圖：北捷公司提供

[Newtalk新聞] 北捷19日爆發隨機砍人案，造成4死11傷慘劇，事發當下竟有一名林姓網友留言稱「爽！這是開始而已」、「刀不夠利啦」，台北地檢署獲報後，指揮警方將林男拘提到案，今日偵結，依恐嚇公眾等3罪嫌起訴，建請從重量刑。

本月19日張文在台北市捷運台北車站及中山區南西商圈丟擲煙霧彈，並持刀進行無差別攻擊，最終釀成4死11傷悲劇。當時有民眾於社群平台張貼事發影像，林姓網友竟在下方留言「爽！這是開始而已」、「刀不夠利啦」、「這只是開始 你們選民投的政府自己記得扛傷害」等語。

北檢指出，40歲林姓男子明知張文行兇致多人死傷，還在當天晚上10時許留下恐嚇言論，試圖營造恐攻氛圍，擴大社會大眾惶恐不安之情緒，為求個人關注及宣洩個人情緒，無視他人苦難，更容易導致群起效尤，使社會動盪不安。

北檢今日偵結，將林姓男子依恐嚇公眾、以文字煽惑他人犯罪、恐嚇危害安全等罪嫌提起公訴，並指出林男行為所生損害重大，建請法院從重量刑，以示警懲。

台北地檢署也強調，對於任何企圖擾亂社會秩序、散布恐懼心理，或以暴力、威脅方式危害公眾安全的行為，均將依法嚴查速辦，守護民眾安全與維護社會秩序。

