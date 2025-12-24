北捷隨機砍人案！醫分析張文「自戀式復仇」：一個人對抗世界

北捷隨機砍人案4死11傷，大量民眾自發獻花悼念。 圖：北捷公司提供

[Newtalk新聞] 台北車站及中山商圈19日發生隨機砍人事件，連同兇嫌27歲張文在內造成4死11傷慘劇，由於張文已墜樓身亡，行兇動機成謎。精神科醫師楊聰財指出，張文事件有不少人認為是模仿鄭捷，但實際上比較屬於「自戀式復仇」，形成「一個人對抗世界」的心態。

精神科醫師楊聰財指出，張文事件令不少人回想起103年的鄭捷案，但一個人走到「與世界對抗」的心理終點，自然會選擇「社會最能感知、最具象徵性的場域」，即使沒有刻意模仿某個人，行為也會長得很像，因此說「像鄭捷」合理，但不一定是模仿鄭捷。

楊聰財認為「自戀式復仇」的判斷，比「模仿」更站得住腳。而「自戀式復仇」通常具備3大核心特徵，分別是「自尊核心被徹底擊碎、世界被重新解讀為敵對、 行為目標不是解決問題，而是象徵性報復」。

分析張文的行為，楊聰財點出包括「與家人斷聯」、「燒掉租屋處與筆電（抹除過去、自我清算）」、「長期極端節儉且專注於單一計畫」、「犯案後不求生存」，都高度符合自戀式復仇的心理結構。

張文曾在服志願役時因酒駕遭汰除，楊聰財分析，志願役代表的是「認同、角色、未來路徑」，遭汰除後等於被制度性否定，對本來就自尊脆弱、內在羞恥感強、無法承受公開失敗的人，會產生「我連成為一個合格男性／士兵／社會成員都失敗了」，進而造成深層自戀式傷害，成為引爆點。

不過楊聰財也強調，這些推論屬於理性檢視，目的在於判斷「推論是否合理」，不是替行兇者辯護，也不是確認動機，在司法上，真正動機仍須以證據為準。

