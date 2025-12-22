北捷隨機砍人案「UG悼念現場放自家飲料」挨轟 董座道歉無效 母公司股價下跌

[Newtalk新聞] 悼念變調成公關災難！手搖飲品牌UG Tea因在張文隨機傷人案現場擺放印有商標的飲料與花束，遭痛批是「吃人血饅頭」的置入行銷。儘管母公司聯發國際董事長鄭凱隆昨鞠躬道歉，但怒火未熄，今(22)日股價開盤慘綠，盤中一度重挫逾7%，失守90元關卡，網友更發起抵制行動。





這股抵制潮直接衝擊資本市場信心，導致聯發國際今日股價走勢疲軟，盤中跌幅超過7%，最低觸及84.4元。事實上，該集團旗下擁有Sharetea歇腳亭與UG兩大品牌，營運績效原先表現亮眼，前3季營收達8.4億元，年成長幅度高達66.35%，每股盈餘2.71元更已賺贏去年全年的2.41元。然而，亮麗財報敵不過負面輿論，此次爭議恐對第四季表現投下變數。

爭議引爆點在於UG Tea將貼滿品牌Logo的飲料與花束，大動作放置於誠品南西店的案發地點，被質疑藉機打免費廣告。網路上砲聲隆隆，甚至有民眾拍下門市生意冷清的畫面，嘲諷行銷手法太過拙劣。憤怒的網友紛紛留言痛批，「送花有商標就算了，送手搖飲是想放在那邊發臭嗎？」更有人直言這種做法「行銷過頭讓人反感」，揚言絕對不會再消費。





為了平息眾怒，聯發國際董事長鄭凱隆昨日親上火線召開記者會，並在鏡頭前鞠躬謝罪。他坦承，這起社會案件本身已令人悲痛，卻因個人的不當決策與行為，導致焦點被模糊，甚至引發不必要的誤解與輿論紛擾。鄭凱隆強調，願意承擔所有責任，並向社會大眾致上最誠摯的歉意，試圖為這場公關危機止血。

