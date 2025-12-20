北捷隨機砍人案1傷者罹愛滋病 爆感染風險！疾管署成立專案提供協助

北市隨機砍人案釀4死11傷。（圖／翁靖祐攝）

台北市12月19日下午發生北捷恐怖攻擊，27歲通緝犯張文分別在台北車站及中山站外路口施放煙霧彈後隨機砍人，最終釀4死11傷的悲劇。有消息指出，其中一名傷者為愛滋感染者，後續被刀刃劃傷的民眾恐怕有感染風險；衛福部今（20）日證實，疾管署已立即成立事件之暴露後諮詢和公費投藥專案，將與台北市衛生局共同協助受影響的民眾。

27歲通緝犯張文昨（19）日下午先在中山區犯下4起縱火案，傍晚先後進入台北車站板南線M7、M8出口處丟汽油彈和煙霧彈，還持刀隨機砍人；犯案後再轉往中山商圈做出一樣惡行，又闖進誠品生活南西店攻擊民眾，逃至頂樓被警方包圍，最後翻越欄杆墜樓身亡。

據警消統計，這起驚悚的隨機砍人案釀4死（包含嫌犯張文）11傷。衛生福利部部長石崇良今日說明，在中山商圈遭襲擊受傷的其中一位民眾為已通報並服藥穩定控制之HIV感染者，而該起事件有其他可能因凶器或現場血液噴濺而遭受血液暴觸到傷口或黏膜之民眾，疾管署已立即就此事件成立暴露後諮詢和公費投藥專案，與台北市衛生局共同協助受影響民眾。

疾病管制署羅一鈞署長及臺北市政府衛生局黃建華局長說明：

一、如有事件發生時正在誠品生活南西店之民眾且遭砍傷或有血液暴觸到傷口或黏膜（例如：眼睛）而尚未就醫者，請撥24小時全年無休1922防疫專線，將由專人協助轉介感染專科醫師，評估是否進行預防性投藥，如經評估確認後需要投藥，將及時轉介至醫院急診或門診於暴露後72小時內完成投藥，以降低感染風險。

二、針對目前住院傷患，臺北市衛生局已請收治醫院評估暴露風險，如經評估確認後需要投藥，亦將以此公費專案於暴露後72小時內完成投藥，以降低感染風險。

三、疾管署表示，因血液暴觸感染HIV機率極低，估計可能低於萬分之一，預防投藥安全有效，投藥完成後可再降低感染機率至零，請受影響民眾毋須過度擔心，也請社會勿肉搜傷者以免增加心理調適壓力。

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

