北捷隨機砍人案11名傷者最新近況！重傷者已轉至一般病房

[Newtalk新聞] 27歲男子張文19日在台北捷運、中山商圈進行隨機砍人案，造成包含凶嫌張文在內共4死11傷，衛福部今日公布傷患最新情況，總計15人送醫，其中4人死亡、11人受傷，5留院者含一位重傷病患住加護病房，今天重傷者也已轉入一般病房。

張文在台北車站內丟擲煙霧彈，接著手持長刀跑至中山商圈隨機砍人，最終墜樓身亡，傷患緊急分送至各醫院，台大、馬偕與新光醫院各有1名傷者急救後宣告不治。

根據衛福部統計，北捷隨機襲擊事件送醫傷病患共計15人，收治於新北市、台北市10間醫院，包含台大、台北馬偕、台北國泰、新光醫院各2名，以及三總、三總松山、北市聯醫和平婦幼院區、北市聯醫中興院區、土城醫院、亞東醫院、輔大醫院各1名。

目前有4人死亡，其餘11人傷病，有5人繼續留院，一般病房5人。與昨日統計時加護病房1人不同，顯示經過搶救後情況改善，重傷患已經成功轉入一般病房。

