北捷隨機砍人案4死6傷！北市府啟動心理諮詢

▲北捷、中山站隨機傷人，台北市長蔣萬安前往醫院探視傷者。（圖／北市府提供）

[NOWnews今日新聞] 台北車站今（19）日傳出隨機持刀攻擊案，27歲的嫌犯張文在車站內丟擲煙霧彈，接著手持長刀跑至捷運中山站附近隨機砍人。截至晚間10點30分，送醫13名（8男5女）。其中死亡4名（含兇嫌）、重傷1名、中傷1名、輕傷7名。針對今日發生於台北市捷運系統之突發公共安全事件，部分市民目擊或親身經歷過程，可能產生驚嚇、焦慮、不安或睡眠困擾等心理反應。北市衛生局表示，已即刻啟動「心理諮詢安心方案」，整合線上與實體心理健康資源，提供市民即時、可近且安心的心理支持服務。

衛生局黃建華局長表示，突發事件雖已由相關單位迅速處理，但心理影響可能在事後逐步浮現，呼籲市民留意自身與親友情緒狀態，若感到持續不安、反覆回想事件、心悸或失眠，皆屬常見壓力反應，及早求助有助於心理復原。衛生局即刻整合專業資源，推出安心方案以保障民眾心理健康。

衛生局指出，民眾可撥打社區心理衛生中心24小時服務專線(02-33937885)或衛福部安心專線「1925」尋求免費心理諮商與情緒支持。另外，為擴大服務覆蓋面並降低心理支持的障礙，衛生局整合並強化多項線上心理諮詢資源，提供民眾隨時可使用、保密安全的心理支持平台，讓需要幫助的市民無論身處何地均可獲得陪伴與專業協助。

