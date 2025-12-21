北捷隨機砍人現場搶命！父女檔醫師「身份曝光」 蔣萬安親赴台大醫致謝

記者詹宜庭／台北報導

台北市長蔣萬安下午赴台大醫院向醫師顏瑞昇、顏均蓉父女檔。（圖／台北市政府提供）

台北市日前發生隨機攻擊事件，一名被害人遭兇手張文砍傷後，第一時間受到一對父女檔醫師聯手搶救，北市府受託已找到熱心救人的台大醫院醫師顏瑞昇、顏均蓉父女檔，台北市長蔣萬安今（21日）下午赴台大向2名醫師致謝。

蔣萬安表示，在中興院區休養的黃姓女傷者特別反映，事發當下有兩位專業醫師即時給予她緊急搶救、包紮及情緒安撫，並在現場協助檢傷分類與指揮，充分展現醫師救人的專業精神。因此，她特別囑託市府代為尋找這兩位醫師，轉達她的感謝之意。後來，市府成功找到這對父女檔醫師，其中父親顏醫師曾任台大醫院急診部主任。

蔣萬安說，黃姓女傷者曾透露，事發時自己情緒非常緊張焦慮，黃醫師不僅安撫她的情緒，還表示將送她至中興院區，讓她感到十分安心；此外，黃醫師也在現場協助指揮，與醫護人員密切配合，讓她深受感動。因此，北市府特別代表黃姓女傷者，親自獻上感謝信與花束，並讓黃姓女傷者透過視訊表達謝意。

醫師顏瑞昇受訪時指出，這是一場不幸的事件，身為醫師，他認為「救人就是醫師的天職」，任何一位急診醫師遇到當下情況都會站出來盡力處理。他回憶說，當時沒有多想，就和女兒立刻趕往對街協助傷者處理。現場處理很不錯，緊急醫療網反應適當，救護技術員的包紮與急救方式也都很專業，且有多位熱心民眾在場協助。他強調，自己與女兒只是盡一分醫師的專業，在現場提供小小的幫助。身為醫師，期盼逝者安息、傷者早日康復出院，也希望社會大眾對這個社會保持信心，因為在需要的時候，總有人會伸出援手。

醫師顏瑞昇也提到，幸好現場傷者人數不多，他看到一位OHCA倒地個案，已有多位民眾與醫護人員正在處理，另外也有受傷民眾在等待送醫，但不確定自身狀況是否穩定。因此，他便逐一進行評估與處理，將情況較危急的個案送往創傷中心，其餘無立即危險者則安排送往附近醫院。整體而言，作為一名急診專科醫師，他對這次的緊急救護系統給予高度評價，認為無論是指揮體系或病患分流，都展現良好水準。他也呼籲大家安心，並期盼能盡快走過這次的傷痛。

