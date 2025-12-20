北捷隨機砍人群星發聲祈福 杜汶澤捐麵店全日所得、蔡詩芸籲：出門少滑手機

台北捷運於19日晚間發生震驚全台的隨機攻擊事件，嫌犯使用煙霧彈與刀械造成多人死傷，社會陷入悲痛與不安。對此，多位演藝圈人士紛紛發文哀悼，港星杜汶澤更率先採取行動，宣布將新開麵店的當日收益「不扣除成本」全數捐出，支援受害者家屬。

對於57歲的余姓保全因勇於挺身阻止嫌犯，卻不幸遭砍重傷不治，杜汶澤深感沉痛。他決定將麵店當日所得全數捐給余男家屬，並感性表示：「既然我們僥倖地存活下來，更應該相親相愛，放下對自己和別人的執著，改變世界由改變自己的心開始。」

面對社會慘劇，多位藝人也在社群平台上發聲，試圖傳遞正面能量。蔡詩芸痛心發問「這個世界到底怎麼了？」她除了祈求逝者安息、傷者平安，更溫馨提醒大眾提高警覺：「希望大家外出時多留意周遭環境，少滑手機、盡量不要戴耳機。」

王陽明同樣在限時動態感嘆：「最近這世界真的太多超級誇張的事情一直發生，希望大家都平安。」

吳青峰轉發與歌手劉胡軼合唱的歌曲〈Home家園〉，並搭配祈禱手勢，用音樂撫慰傷痛。婁峻碩、Ella分別寫下對死傷者的哀悼與祈願，希望大眾都能平安渡過此次社會動盪。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導