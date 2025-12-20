北捷隨機砍人致4死 新北議員齊聲譴責暴行、籲強化捷運維安

248251220a01

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

昨19日下午，台北捷運台北站與中山商圈發生震驚社會的隨機砍人事件，一名27歲張姓男子涉嫌持刀攻擊並多次施放煙霧彈，造成4人死亡、9人受傷。警方指出，犯嫌因妨害兵役遭通緝，案發當晚先在北市多處疑似縱火，隨後轉往台北車站攻擊民眾，再前往南京西路一帶闖入南西誠品隨機傷人，最後從建物頂樓墜落身亡。事件發生後，新北市多名議員相繼發聲，譴責暴力行徑，同時點出公共安全體系面臨的警訊。

新北市議員周勝考與辦公室主任周韋翰對任何形式暴力，表達最嚴厲譴責，並已要求捷運警察與相關單位全面加強巡邏與維安作為，確保通勤安全不再受到威脅。兩人也同時感謝新北市政府警察局第一時間啟動應變機制，即刻強化各捷運站、轉乘樞紐與人潮熱點警力部署，並與捷運單位密切合作，提升站內外安全防護層級。

新北市議員林國春則呼籲，指出這起震驚社會的案件再次凸顯制度性缺口，中央與地方有必要共同檢視通緝制度與高風險人口建檔機制，避免長期被忽略的人口最終成為社會不安的來源。

林國春強調，社會安全網不應停留在口號層次，相關體系必須正視現實，從教育、社政與衛政端提前介入，讓學校、家庭、社區乃至警政系統，都能及早發現心理困境與潛在高風險個案，降低類似悲劇再次發生的可能性。

新北市議員黃心華也在社群平台發文指出，事件發生後，不分黨派、不涉政治，社會只有共同震驚與一致譴責。對於逝者離去深感遺憾，也向家屬致上最沉痛哀悼，他同時嚴正批評網路出現的仇恨言論與標籤化指責，強調在事實尚未完整釐清前，任何煽動對立、撕裂社會的說法，只會製造更多傷害，無助真相，也無助公共安全。

而面對年底將至、各地大型活動與節慶行程陸續登場，黃心華表示，將提議市府提高警覺，主動與活動主辦單位聯繫，協助加強現場見警率與安全配置，避免高度關注事件引發模仿效應。他也提醒民眾在公共場所保持警覺即可，無需過度恐慌，恐懼若被放大，只會讓社會更加脆弱。若近期感到不安或焦慮，服務處也可協同新北市臨床心理師工會，提供心理諮商與支持，協助民眾穩定情緒。

新北市議員陳世軒同時發文表示，雖然重大治安事件發生在台北市，但雙北生活圈緊密相連，公共安全防護不應因行政界線出現斷層。他將要求新北市政府全面盤點市內重要公共場所與交通樞紐，檢視面對突發狀況時的應變流程是否完整，並找出整體治安與安全網可能存在的漏洞。

針對捷運維安，陳世軒指出，新北捷運警察隊預計明年掛牌，隨著路網持續擴張，維安工作必須走向專業化。他主張同步檢討警力配置、裝備與訓練，確保正式成軍前後都不出現空窗，並呼籲市府啟動與台北市的聯防機制，加強資訊流通與車站防災、疏散整備，提升第一線人員即時應變能力。

