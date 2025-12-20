北捷隨機砍人造恐慌！宇宙人小巨蛋開萬人演唱會 警力升級配長槍

【緯來新聞網】27歲逃兵通緝犯張文昨晚（19日）在捷運台北車站及中山站周邊隨機擲彈砍人，造成包含嫌犯、共4死11傷。「宇宙人」於台北小巨蛋舉辦《α：回到未來1986》演唱會，入場前現大量排隊人潮，晚間警力感覺比平時還森嚴，警方人數比以往多且配長槍站崗維安。

（圖／記者陳明中攝）

宇宙人火力全開，不僅延續氣勢磅礡、長達百公尺的全透屏沉浸式巨型LED螢幕，以及極具未來感的「宇宙環狀飛碟」舞台，更加碼打造「α」未來延伸舞台與宙友零距離狂歡。



但在昨晚，台北捷運台北車站、中山站周邊昨晚發生隨機傷人事件，造成多人死傷，而宇宙人今晚開唱，共有約1萬名歌迷，台北市警察局松山分局派遣警力，並手持長槍繞行場館周邊加強巡邏戒備。



今晚演唱會，告五人、麋先生、楊貴媚、嚴藝文、鍾欣凌、楊乃文等人致贈花籃祝賀，告五人的祝賀牌更打趣寫上：「學長們好！你們回到未來1986，我們還沒出生，沒辦法當嘉賓，可惜了！祝 演唱會順利大成功。」

