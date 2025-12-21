北捷隨機砍人釀死傷！他提「照常聚會、跨年」：對惡人最好的還擊

娛樂中心／蔡佩伶報導

北捷隨機砍人釀死傷。（圖／翻攝自Threads）

台北市捷運台北車站及中山商圈19日發生嚴重隨機攻擊事件，27歲男子張文先是丟擲煙霧彈，隨後拿出預藏刀械刺傷旅客，造成多人傷亡，最終嫌犯在警方包圍下墜樓身亡，然而，作家苦苓也發文談及此事，認為生活一切如常，「就是對惡人最好的還擊」。

苦苓發文提到「該聚會的聚會，該跨年的跨年」，表示有人作亂，就是希望我們人心大亂，因此照常生活才能夠讓對方無法如願，不過苦苓也呼籲大眾從事戶外活動，應當提高警覺，同時希望大眾不要一直低頭滑手機，要多跟他人有些交流，別跟真實世界斷線太久，「免得連在身邊出現的惡魔都沒有察覺」。

最後，苦苓表示大家不要輕信謠言以及陰謀論，尤其在人心惶惶的此刻，最重要的是保持冷靜，等待一切水落石出，事實上，北捷隨機殺人引發大眾高度關注，而交通部昨（20日）也已經下令全國各交通場站全面加強戒備，不希望悲劇重演。

苦苓發文。（圖／翻攝自臉書）

