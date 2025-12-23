北捷隨機砍人釀4死！北市愛心平台開放捐款

▲民眾持續在台北車站M7出入口送上鮮花卡片，悼念挺身而出攔阻兇嫌張文卻遇害的余家昶，向他致敬。（圖／記者呂烱昌攝）

[NOWnews今日新聞] 台北捷運於12月19日發生隨機殺人事件，兇嫌張文在捷運台北車站與中山站一帶隨機砍人，造成包括張文在內4人死亡、11人受傷。北市府啟動職災與保險機制協助受害者，北市社會局今（23）日表示也將設立「1219事件」愛心捐款平台，接受民眾愛心捐款。

張文在中山站周邊商圈隨機攻擊時，37歲的蕭姓機車騎士只是在誠品南西店外等紅燈，遭張文持長刀砍頸，送醫不治身亡。由於他受害時人不在北捷也不在百貨內，外界關心理賠撫卹如何計算。對此，台北市長蔣萬安昨日表示，社會局會彙整犯罪被害者保護協會補償、保險理賠以及相關撫卹，也陸續接到許多捐款，一定會用在照顧這次不幸的傷亡者身上。

北市府上午舉行市政會議，社會局長姚淑文在會前受訪表示，近期有很多民眾打電話來希望能協助這一群受傷或死亡的家屬，或是當事人，北市府社會局為了協助傷亡的對象，社會局會運用愛心公益平台有一個「1219事件扶助專案」，民眾可以透過平台達到捐款的目的。

姚淑文說，社會局也會善用捐款來幫忙受傷或是死亡的家屬進到一點心意。至於平台何時開放使用，姚淑文表示，今天其實就可以來啟動，當時當下都是個別進入社會局捐款，既然有那麼多愛心民眾也有這樣的想法，社會局會一起把公益做好，一定會盡心盡力來幫忙。

