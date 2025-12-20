北捷隨機砍人釀4死！南珉貞、安芝儇難眠哀悼 震驚：都是熟悉地方

記者林汝珊／台北報導

嫌犯在北車、中山站無差別攻擊，最後墜樓輕生。（圖／李宜樺攝）

逃兵通緝犯張文，昨（19）日，先後在台北車站與中山商圈一帶投擲煙霧彈與汽油彈，隨後持刀隨機砍殺路人，便墜樓輕生，共4人死亡。突如其來的暴力行為讓全台陷入震驚與哀痛，來台發展的韓籍啦啦隊女神南珉貞、安芝儇也表達關切與哀悼。

南珉貞坦言原先打算去中山逛街，心裡也相當震驚。（圖／記者趙于瑩攝影）

據《NOWnews今日新聞》報導，南珉貞昨原先還打算工作結束後前往中山區逛街，但因路線關係臨時改往東區，「看到消息時，我剛好在其他百貨公司，心裡只想『怎麼會發生這樣的事？沒想到這麼嚴重』」，表示台北車站與中山站都是自己常活動的地方。

廣告 廣告

安芝儇難過發聲。（圖／2S Sportainment提供）

安芝儇則表示，看到事件消息後心情錯愕、震驚難以平復，「工作結束後打開手機，滿是相關影片與訊息，內心沉重，一夜難以入睡，也希望傷者與家屬能早日走出傷痛，逐漸康復。」她也回想起韓國曾發生類似大眾運輸案件，社會一度人心惶惶，提醒大家珍惜平安並互相關懷。

更多三立新聞網報導

申敏兒今嫁金宇彬！「雪地絕美婚紗照」曝光 超甜畫面網暴動

北捷隨機殺人4死！邊荷律沉重發聲「整夜無法入眠」悲傷心情全吐

深夜私約未成年女偶像！大咖製作人認了「欠缺常識」露骨對話流出

不只結婚還行善！申敏兒、金宇彬「婚前捐3億」 網讚：最美情侶

