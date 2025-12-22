北捷隨機砍人釀4死！黃鐙輝談邊緣處境：想變好但沒人給機會

男星黃鐙輝。（圖／中時資料照）

台北捷運台北車站及中山商圈19日發生震驚社會的隨機攻擊事件，包含張嫌在內共造成4死11傷，引發各界高度關注與不安。22日《百分之一相對論》舉辦首映記者會，主持人黃鐙輝在活動中被問及這起憾事時，神情明顯凝重，主動表達對事件的關切與不捨，呼籲社會應正視背後成因，避免類似悲劇再次發生。

黃鐙輝受訪時表示，好人和壞人，往往只是一個衝動或念頭，就可能走向截然不同的方向。他強調，社會更該做的是主動關心身邊的人，讓陷入困境的人能找到出口，而不是對需要幫助的狀況視而不見，這樣的關懷與支持，才是社會應該努力營造的氛圍。

廣告 廣告

談到自己過去曾飾演更生人或心理狀態邊緣角色，黃鐙輝分享拍攝時內心其實相當沉重。他表示，那些角色共同的感受往往是被否定、被拒於門外，即使想重新來過，也始終得不到機會，「那種完全被否認的感覺，演完有感受到無奈，會想變好，但沒人給機會」他強調，犯錯的行為無法被原諒，但在走到那一步之前，社會是否曾給過支持與協助，值得深思，也再次呼籲預防的重要性。

值得注意的是，北捷攻擊事件後，各地陸續出現疑似「模仿犯」的恐嚇訊息，引發相關單位高度警戒。警方已追查多起在網路上揚言攻擊交通樞紐的案件，並迅速將涉案人士依法送辦。

更多中時新聞網報導

聯想《與惡》温昇豪痛心北捷殺人案

NBA》布朗生致勝三分 退地主奪7連勝

宇宙人開唱鬧心結 3人為李心潔狂爭寵