北捷隨機砍人釀4死！UG老闆帶「品牌飲料、花束」悼念挨轟 官方發聲致歉：感謝社會大眾的指正與提醒

[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導

捷運台北車站、中山商圈19日發生隨機攻擊事件，27歲通緝犯張文先後丟擲多顆煙霧彈，並持長刀隨機砍殺路人，造成4死11傷，消息震驚社會，不少民眾在案發後自主前往2地獻花悼念，然而有網友發現，一名知名手搖飲料UG老闆攜帶印有醒目品牌標誌的飲料帶和花束到場致意，畫面曝光後，大批網友痛批行銷手法不適當，紛紛揚言抵制，老闆社群也被炎上到緊急關閉。對此，UG官方今（21）日發聲致歉，表示：「感謝社會大眾的指正與提醒，我們虛心接受」。

廣告 廣告

捷運台北車站、中山商圈誠品南西19日發生隨機攻擊案，手搖飲料UG老闆帶印有Logo的飲料袋與花束致意遭炎上。（圖／網友@cianchag、＠kevinwang.24 提供）

有網友20日在社群平台Threads上傳一段影片，只見一名男子穿著手搖飲料UG的服裝，並將提印有醒目Logo的飲料袋、插上名牌的花束，一併放置在誠品南西店前的哀悼現場，讓網友質疑心態可議，有高調打廣告的意圖，怒批「這真的是給你打廣告、宣傳的時間點嗎」，貼文一出，大批民眾紛紛湧入留言喊抵制。

事件曝光後，該男子身分被挖出是UG老闆，且當天曾在Threads發布相關照片，寫下「願受害死者安息，願傷者早日康復，希望大家一切平安」等文字，被網友炎上後，一度發文回嗆，事後疑因輿論壓力將帳號轉為私人。對此，UG Tea今透過Facebook、IG等官方帳號發表聲明：「我們誠摯面對因表達方式不當所引起的各界討論與質疑，感謝社會大眾的指正與提醒，我們虛心接受，並在此致上誠摯的歉意。」相關貼文底下均關閉留言功能。

更多FTNN新聞網報導

民眾獻花悼恐攻亡者 知名手搖飲老闆放品牌飲料惹眾怒：全面抵制

中山站耶誕燈飾今起關閉3日 北捷：以示哀悼

細胞簡訊、照明車將出動！張文隨機殺人事件後大型活動不喊卡 台中市府揭3階段機制應變

