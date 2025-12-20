北捷隨機砍人釀4死11傷 桃捷防模仿維安升級「他們」進駐支援

即時中心／温芸萱報導

昨（19）日，27歲嫌犯張文在北捷北車站及中山站一帶，扔擲煙霧彈並持刀隨機砍人，造成4死11傷。為防範模仿效應，桃園捷警隊立即提升機場捷運維安等級，並由保安警察大隊霹靂小組進駐支援。警方增加巡邏頻次，加強月台、穿堂層、聯通道及閘門口巡檢，對可疑人士主動盤查，並強化與保全、站務人員及沿線警察的聯防機制。警方提醒民眾搭乘捷運保持警覺，遇異常狀況立即通知司機或警察，以確保安全。

昨日，27歲嫌犯張文在台北捷運台北車站及中山站一帶，先扔擲煙霧彈後持刀隨機砍人，造成4人死亡、11人受傷。事件震驚社會，也引發民眾對捷運安全的高度關注。

為防範模仿效應，桃園捷警隊已全面提升機場捷運維安層級。桃園市警察局局長廖恆裕指示保安警察大隊霹靂小組自今日起進駐支援，確保機捷台北車站及沿線重要節點安全，嚴防類似危安事件發生。

在勤務部署方面，捷警隊增加護車巡邏頻次，要求執勤人員針對車站月台、穿堂層、聯通道及閘門口等重點區域加強巡檢，對行跡可疑者主動盤查。同時，警方也強化與桃捷公司保全、站務人員及沿線警察機關的橫向聯繫及會哨機制，建立聯防網絡，確保應變迅速到位。

桃園捷警隊呼籲民眾搭乘捷運時保持警覺，注意身旁人事物。如在列車或車站發現異常狀況，應保持冷靜，立即透過車廂對講機通知司機或行控中心，或尋求站內警察及站務人員協助，以便警方及時掌握現況並採取處置，保障搭乘安全。

