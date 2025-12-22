北捷隨機砍人釀4死11傷！職災與保險補償機制啟動 3亡者遺屬可領百萬補助

台北捷運中山站外事發地點，現場佈滿鮮花。（圖／黃耀徵攝）

台北捷運於12月19日發生隨機殺人事件，案發地點為台北車站與中山站一帶，造成4人死亡、11人受傷。由於事發時間正值通勤時段，部分受害者可能正處於下班返家途中，是否構成職業災害，引發廣泛討論。市府與中央機關也啟動多項補償與協助措施。

台北車站M7、中山捷運站等處，12月19日爆發無差別攻擊死傷事件。（圖／林冠吟攝）

此次事件中，57歲余姓男子於台北車站M7出口遭遇兇嫌持刀攻擊，因試圖制止而不幸殉職；另兩名罹難者分別為在誠品南西店門口遭砍殺的蕭姓機車騎士，以及於店內遇襲的兆豐銀行行員。針對這3位死者與其他傷者的補償，台北市政府與相關單位已啟動後續程序。

台北市法務局22日表示，針對捷運站內殉職的余家昶與其他傷者，皆可依「旅客運送責任保險」辦理理賠。此保險由台北捷運公司承保，涵蓋乘客在車站或列車內遭遇事故時的損害補償。此外，包含余家昶在內的3位死亡受害者，其遺屬也可透過犯罪被害人保護協會申請遺屬補償金180萬元，該補助由台灣台北地方檢察署負責審核核發。

至於其他補償與援助，法務局指出，市府正整合各界捐款與可運用資源，將依既有制度提供協助，並在資料確認後，第一時間通知受害者家屬。目前市府以安撫傷者與罹難者家屬為優先，後續將視情況進一步說明。另據《勞工職業災害保險及保護法》規定，勞工若於合理時間及路徑之通勤途中發生事故，經認定為職災，得申請醫療、傷病及死亡給付。

勞保局指出，符合條件者可免健保部分負擔，若因傷無法工作，自第4日起至第60日可領傷病給付，後續至2年內則按投保薪資七成給付。據《ETtoday新聞雲》引述勞保局職災給付組組長孫傳忠說法，若勞工在通勤途中因非個人私怨遭遇隨機攻擊，一般可認定為職災。然而，若行為與通勤目的中斷，像是下班後逛街、內用餐飲等情況，可能被視為脫離通勤路徑而無法申請。

例如，若如57歲余男屬於為「救人」而主動脫離通勤路線與歹徒搏鬥，則可能不屬於職災範圍，但仍需個案檢視。孫也補充，職災申請權利時效為五年，家屬可經由投保單位協助提出申請。針對部分傷者疑似接觸到愛滋病毒感染源，孫傳忠表示，若在通勤途中因傷口感染疾病，具明確因果關係者仍屬職災；但若屬「主動救人」情況，則可能需尋求衛福部法定傳染病救濟機制處理。

