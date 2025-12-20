北捷隨機砍人釀4死11傷！蔡詩芸發聲哀悼卻遭酸「美化89」 高情商回應

27歲男子張文在台北市中心持煙霧彈、汽油彈及長刀展開一連串襲擊，造成4死11傷。（圖／翁靖祐攝）

27歲男子張文19日在台北市鬧區發動恐怖攻擊，持煙霧彈、汽油彈及長刀接連犯案，造成4死11傷的重大傷亡，令社會大眾譁然。演藝圈不少明星或名人先後發聲哀悼，其中女星蔡詩芸第一時間感嘆「世界怎麼了？」並提醒粉絲們外出少滑手機；但留言區有人點名她與先生王陽明美化89電影，蔡詩芸也展現高情商回應。

女星蔡詩芸在看見北捷隨機砍人案相關訊息後，第一時間在社群平台Threads發文表示，「這個世界到底怎麼了？」並在留言區補充，「願這場悲劇中無辜離世的人Rest In Peace也為他們的家人送上祈禱，希望所有受傷的人都能被及時救治、平安無事。」另外，蔡詩芸也希望大家能注意安全，外出要多留意周遭環境，少滑手機和盡量不戴著耳機。

蔡詩芸看北捷隨機砍人案後發文，留言區有不少網友討論。（圖／翻攝自Threads／dizzydizzo）

貼文底下有不少粉絲留言哀悼，但蔡詩芸的發聲卻意外掀起另一個話題，有一些網友紛紛表示，「儘量少拍一些為黑社會洗白的電影」、「拍一堆美化89的電影，我才想問這世界怎麼了」、「娛樂是娛樂，不是宣揚立場沒錯，發生的事情我們只能祈禱不會再有，但你真的認為完全不會影響嗎？」

針對網友的質疑，蔡詩芸也親自在留言區回應，「演戲是說故事，不是宣揚立場，娛樂不等於現實，這是一份工作」，她提出自己觀點「對不認識的人無理由地充滿仇恨，才是這個世界的問題」。不僅如此，蔡詩芸也再次強調，娛樂作品與現實之間不該混為一談，並直言或許應該先了解創作本質，再進行評論。

甚至有酸民對蔡詩芸說，「重點妳老公不像演的」嘲諷王陽明像是本色出演，沒想到她展現高情商幽默回應，「謝謝你對他演技的肯定。」

