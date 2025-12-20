北捷隨機砍人陰影！高雄小港煙霧瀰漫 疑醉漢亂丟漁船發煙筒

【記者莊曜聰／高雄報導】27歲張文昨晚在北捷丟擲煙霧彈，持刀砍殺路人後墜樓身亡，一共釀成4死9傷慘劇，《threads》上更有不明人士發文，稱將在高雄車站搞「更大事件」，警方正全力追查中；不料今天凌晨高雄小港區卻傳出有人投擲煙霧彈事件，警消到場後，發現是漁船用的求救發煙筒，循線逮到疑似涉案的徐姓男子，但他喝的酩酊大醉不省人事，早上被帶回警局，稱是心情不好才這樣做。

高市消防局20日凌晨0時54分接獲報案，小港區營口路一處空地有冒煙事件，立刻派遣1車2人前往查看，到場發現疑似煙霧彈物品，出水撲滅並同步通報警方。

小港警分局員警到場處理，確認產生煙霧的是2罐漁船救難用浮煙訊號發煙筒，調閱周邊監視器發現，一名徐姓男子走過該處不久，事發地隨即飄散煙霧，甚至飄散車道上。

警方循線找到徐姓男子，但他已經喝到爛醉無法製作筆錄，警方今天上午9時許前往住處將他帶回，他稱不是要模仿北捷事件，而且自己心情不好醉酒後才這樣，因為之前是拆船工人，才會有發煙筒，警詢後依社維法裁處。

警方循環逮到喝得爛醉的徐男，等他酒醒後釐清事件經過。民眾提供

