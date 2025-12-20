北捷隨機砍人震驚社會 吳宗憲一劍封喉：禮義廉恥都去哪了？

即時中心／温芸萱報導

昨（19）日晚間，北捷台北車站、中山商圈及誠品南西店驚傳隨機砍人事件，嫌犯張文持刀並扔煙霧彈，造成4死11傷。對此，藝人吳宗憲今日受訪表達哀悼，指出事件令人難過，呼籲社會多些愛與包容，並提醒年輕人面對生存壓力時，需愛與和平來度過難關。他批評現代人缺乏互相關懷，傳統道德教育瓦解，「四維八德、禮義廉恥都去哪了？」，教育問題成社會最迫切議題。

昨日晚間，北捷台北車站、中山商圈及誠品南西店驚傳隨機砍人事件，嫌犯張文先扔擲煙霧彈，後持刀攻擊民眾，共造成4人死亡、11人受傷，震驚社會。

據《自由時報》報導，對此，吳宗憲今日受訪時表達哀悼，指出事件令人難過，也提醒社會應多些愛與包容。他認為，年輕人可能在現實壓力下透不過氣，而唯有愛與和平，才能幫助社會度過難關。

同時，吳宗憲也指出，人與人之間的互動缺少關懷，並砲轟，傳統基本道德教育正逐步瓦解，「四維八德、禮義廉恥都去哪了？百善孝為先，學會孝順就能減少自私行為」。他更直言，從捷運殺到百貨公司，日常生活的安全空間已不如從前，教育問題已成社會最迫切的議題。

（圖／翻攝畫面）《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

