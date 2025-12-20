北捷隨機砍人！中捷長髮哥「悲傷到不行」：強忍著沒哭出來

通緝犯張文昨（19）日在捷運台北車站、中山站拋擲煙霧彈，同時無差別攻擊路人，造成多位民眾傷亡，受到全台關注。而在去年5月台中捷運車廂隨機砍人案中，奮不顧身壓制洪嫌的「長髮哥」許姓男子發文表示，在北車案發生後，有許多網友關心他，並透露當下心情，「我很努力的忍著沒哭出來，我真的悲傷到不行」，對於悲劇再度重演，心情非常沉重。

去年台中捷運車廂砍人案發生的時候，洪男持刀在車廂暴起攻擊乘客，首先遭受攻擊的「長髮哥」當下英勇壓制凶嫌，並且伺機想奪刀，被外界稱為台中英雄。他那時還自謙表示，「當下我退無可退，只能選擇抵抗。」

廣告 廣告

隨著昨日北捷隨機攻擊案發生，長髮哥當下悲痛不已，在社群網路發文表示，「謝謝關心我心理狀態的人，我很努力的在健身房忍著沒哭出來，我真的悲傷到不行，對太多東西難過，無力陳述，早點練完回家吃飯」。

隨著他的文章曝光，大量網友湧入留言，「這是PTSD，暫時先不要滑社群跟看新聞了」、「我第一時間想到你，你真的很幸運跟勇敢」、「別想太多，上次你已經救了不少人，不是每一次危機都會有英雄出來拯救」、「中捷那次至少有防到，北市這次真的防不了」、「謝謝你之前挺身而出，希望你一切安好」、「好人一生平安」。

更多中時新聞網報導

校園團膳廚餘解套 環部：可養豬

教師荒 六都代理教師也難找

小確幸沒了 台電取消節電獎勵