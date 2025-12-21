北捷隨機砍人…余男擋刀喪命！蔣萬安向中央申請入祀忠烈祠：將設紀念牌

記者詹宜庭／台北報導

台北市日前發生隨機砍人事件，在北車英勇阻擋嫌犯的57歲余先生不幸喪命。台北市長蔣萬安今（21日）表示，對於傷亡者後續補償機制，共有三個面向，第一「犯保協會」、第二「保險理賠」、第三「相關撫恤」，昨天已經確定余姓亡者會理賠500萬元，今天再次確定，根據台北市民協助警方逮捕嫌犯之條例，給予600萬撫恤金。另外，北市府將協助向中央申請褒揚令，希望余先生能入祀忠烈祠，北捷也會選擇適合地點設立紀念牌，肯定余先生見義勇為的行為並表達感佩。

蔣萬安表示，首先跟大家報告，對於台北市1219事件，台北市全市維安提高，昨天到警政署參與中央會議後，也到中山站巡視，現場看到4組警力配置，包括站點周邊有警車巡邏，裝備特別齊全，有配槍、密錄器、警棍。今天台北國際馬拉松，他也到現場了解維安部署，包括建置警力相關裝備，以及特勤小組進駐、22個站點都警力加派，整場賽事增派了314位警力，總警力人數是693位，確保賽事安全圓滿。

蔣萬安指出，對於傷亡者後續補償機制，共有三個面向，第一「犯保協會」、第二「保險理賠」、第三「相關撫恤」，昨天已經確定余姓亡者會理賠500萬元，今天再次確定，根據台北市民協助警方逮捕嫌犯之條例，給予600萬撫恤金。後續台北市府也會持續跟誠品南西保險理賠部分，針對犯罪者保護協會賠償部分正在進行中。

蔣萬安也提到，台北市府會頒予褒揚狀，並協助向中央申請褒揚令，希望余先生能入祀忠烈祠，北捷也會選擇適合地點設立紀念牌，肯定余先生見義勇為的行為並表達感佩。此外，在探視傷者過程中，一位在中興院區受傷的民眾有向市府反應，在第一時間有受到兩位醫師即刻急救，讓他逃過一劫、持續恢復。隨後北市府找到這兩位醫師，是台大醫院顏姓父女，「傷者希望我們轉達感謝之意，因此，下午2時我會到台大醫院跟兩位見義勇為、伸出援手的醫師轉達感謝之意」。

蔣萬安說，在1219事件發生後，有許多市民朋友心理層面產生恐懼不安，北市府規劃，從明天開始，在捷運公司一樓大廳，包括臨床心理師公會與諮商心理師公會等專業諮商師、志工，現場協助民眾專業諮詢，會為期一段期間，目的就是希望讓民眾的恐慌不安得到平撫，明天會正式啟動，未來會評估適合地點，包括交通樞紐與人流可及性地方規劃。

蔣萬安強調，特別指示消防局、警察局、捷運公司、衛生局等跨局處下週舉辦高強度演練，針對1219事件以及要到來的跨年晚會，預計在市府站周邊站點演練。對於這次事件，特別要求警察、消防局、衛生局、教育局單位即刻擬定，對於發生計畫無差別攻擊事件，市民如何應處文宣教材，希望針對全民面對這樣事件能提高意識。

