北捷隨機砍人 北市藍委：將督促政府強化公共場所預警

一名手法兇殘、裝備專業的歹徒，竟選在下班尖峰時間，於台北車站捷運板南線層及地下街，發動「煙霧彈」、「汽油彈」及「利刃」的連環恐怖攻擊。（圖／簡銘柱翻攝）

19日傍晚5時30分，捷運台北車站、中山站接連出現有人投擲煙霧彈，揮刀隨機砍人案件，目前造成多人受傷，嫌犯也墜樓命危。國民黨北市立委王鴻薇、李彥秀、徐巧芯、賴士葆、羅智強發布聯合聲明，將在立法院督促政府強化公共場所的預警、防範與應變能力，確保類似事件不再發生，讓市民能安心通行、放心生活。

北市藍委聯合聲明指出，警方已第一時間趕赴現場處理，並全面提升周邊區域警戒層級。請大家務必提高警覺，避免在相關區域逗留，儘速離開鄰近地點，注意自身安全，也請轉知可能在附近的親友。

該聲明指出，要為所有受傷的民眾誠心祈福，祈願傷者平安脫險、早日康復，也向第一線辛苦的警消與醫護人員致上最深的感謝與敬意。已請求相關單位即時掌握狀況，釐清事件原因，並檢視捷運、車站及大型公共空間的安全機制是否有漏洞。後續也將在立法院督促政府強化公共場所的預警、防範與應變能力，確保類似事件不再發生，讓市民能安心通行、放心生活。

