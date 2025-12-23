北捷隨機砍人！張文父母稱2年沒聯絡 金援82萬卻露餡了

台北捷運中山站日前發生驚悚隨機殺人案，嫌犯張文於12月19日在台北火車站及南西誠品隨機攻擊，造成4人死亡、11人受傷，自己墜樓身亡。警方調查發現，張文的犯罪資金主要來自其母親的金援，自2023年至2025年間，張母共匯款82萬元給張文。

張文父母。（圖/中天新聞）

根據警方調查，張文的家境富裕，父親是竹科退休工程師，母親則是會計專業出身，退休後從事股票與外匯投資，哥哥在高雄任工程師。然而，張文本人曾任職保全，月薪3.9萬元，工作一年後即離職，且因妨害兵役遭通緝。儘管他與家人聯繫不多，父母仍持續對他進行金援，尤其是母親在收到停車費及驗車費等通知後，每季匯款3至4萬元接濟。警方指出，這些金援大多被用於租房及購買武器。

廣告 廣告

值得一提的是，事發當日，張文父母聞訊也趕往醫院，確認死者為自己兒子之後，透露自己2年多沒有跟張文聯絡，平常也不知道他在幹嘛，畢竟都沒有跟家人一起住。

警方透露，張文於2025年1月承租台北市公園路20巷的分租套房，並在案發當天於南西誠品犯案後墜樓身亡。調查顯示，張文名下共有4個銀行帳戶，其中台銀餘額僅7千元，其他帳戶幾乎為零。警方正在深入追查是否還有其他金流來源。

張文在捷運站內投擲煙霧彈。（圖／翻攝畫面）

《中天關心您｜請珍惜生命，再給自己一次機會》

◆生命線：1995

◆張老師專線：1980

◆24小時安心專線：1925

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：0800-200-885

◆法律扶助基金會：02-412-8518

延伸閱讀

被美FCC列無人機管制清單 大疆：將評估可行路徑維權

全台急凍！聖誕節冷氣團強襲「又濕又冷」 低溫跌破9度

15萬劑增購流感疫苗來了！新冠疫苗明年元旦起擴大接種