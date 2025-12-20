北捷隨機砍人 鄭麗文痛批「內政部在忙什麼」：發生慘案才會醒？

國民黨主席鄭麗文痛批內政部。(資料畫面)

台北捷運站昨（19日）發生隨機砍人事件，國民黨主席鄭麗文今（20日）對此感到震驚，她批評，「負責台灣治安的內政部在忙什麼？為什麼從來不把治安當作重點施政？一定要發生重大的治安慘案以後，才會醒嗎？」

嫌犯張文在台北車站、中山商圈一帶發動隨機攻擊，不只丟擲煙霧彈、砍殺民眾，還衝進中山南西誠品百貨行兇，而他最終墜樓身亡，整起事件造成4死、11傷。國民黨主席鄭麗文今（20日）至宜蘭參加黨慶時表示，這起慘案發生的地點離她住的地方並不遠，台灣的治安、社會安全網的確出了非常大的問題，「每一次發生類似的慘案我們都會大聲呼籲，但回想過去這一段時間，負責台灣治安的內政部在忙什麼？」

鄭麗文痛批，內政部長的心思都放在如何對付中配，當一而再、再而三，不斷祭出對中配的歧視時，她就不斷呼籲，台灣的治安出了很大的問題，「負責全國治安的內政部，為什麼從來不把這個當作重點跟施政的對象？一定要發生重大治安慘案以後才會醒嗎？」

鄭麗文呼籲總統賴清德，不能將心思都放在政治鬥爭上，國家社會真的病了，台灣社會需要政府真正地用心、關心，而不是一直不斷製造政治上的對立、仇恨，當仇恨不斷蔓延，會付出難以想像的代價。

同時，鄭麗文也強調，台灣治安與社會安全網已嚴重失靈，政府官員應立即回到崗位，嚴肅面對治安問題，切勿再以政治鬥爭為重，應設法修補已失效的安全體系，台灣社會已無法再承受這樣的政治亂局。

