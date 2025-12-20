北捷隨機砍人！37歲保全下班回家途中遭割喉 失血過多亡

蕭姓保全當時停在外側車道最右邊。（圖／翻攝自Threads）

一名37歲蕭姓保全人員於12月19日晚間七點多下班返家途中，在北捷中山站前遭遇隨機砍人事件，不幸喪生。當時嫌犯張文在該處丟擲煙霧彈後，趁受害者在路口等紅燈時突然衝上前，朝其頸部揮刀攻擊。雖有路過護理師緊急為其止血，並立即送往馬偕醫院救治，但因頸部大動脈受創，失血過多，最終於凌晨四點宣告不治。家屬難以接受親人出門上班卻再也無法返家的殘酷現實。

蕭姓保全當時停在外側車道最右邊。（圖／翻攝自Threads）

事發當晚，蕭姓騎士停在路口外側車道最右側等候紅燈時，成為嫌犯張文的攻擊目標。遭到割喉後，蕭姓騎士一度忍痛騎車轉過路口，但很快因傷勢過重倒地不起。現場有醫護人員立即為其進行急救，雖然暫時控制了出血情況，但送醫時已失血過多。醫院團隊全力搶救至凌晨四點，但最終仍宣告不治。行政院長卓榮泰表示，現場有醫師已進行必要急救，但到達馬偕醫院時，雖然血液不再大量溢出，但失血量已過多。

家屬完成相驗後情緒崩潰，無法接受原本健康出門上班的親人，竟在回家路上遭遇如此不幸。家屬心情沉重，希望能釐清嫌犯的犯案動機，為死者討回公道。這起令人震驚的隨機暴力事件，讓一名只是單純下班返家的普通上班族，在繁忙的台北市區路口慘遭攻擊喪命，引發社會各界關注與不安。

