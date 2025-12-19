北捷隨機砍人3死6傷

捷運台北車站19日晚間遭丟擲煙霧彈，犯嫌隨後續往北走，在誠品南西店隨機傷人，造成多人輕重傷，警方拉起封鎖線。 （路透）

記者孫曜樟∕台北報導

台北捷運十九日傍晚驚傳無差別攻擊事件，造成包括凶嫌在內共三人死亡；另有六人輕重傷，其中一人命危。據了解，二十七歲妨害兵役通緝犯張文在台北車站Ｍ７與Ｍ８出口處丟擲煙霧彈後，砍傷五十七歲余姓男子，余男送醫後傷重不治。張文隨即往中山站逃逸，又在中山站外揮刀，最後從高處墜樓，當場沒有生命跡象，送醫後宣告不治。

下午五時二十四分許，一名身分不明男子於板南線Ｍ７與Ｍ８出口周邊投擲煙霧彈，現場隨即傳出爆裂聲響並竄出大量白色濃煙，一名民眾被砍受傷倒地，送醫前已呈現ＯＨＣＡ，隨後宣告不治。捷運警察與消防人員獲報後趕抵現場拉起封鎖線，但嫌犯作案後隨即逃離，警方立即調閱監視器全力緝凶。

廣告 廣告

台北車站19日發生遭丟擲煙霧彈事件，北捷表示，案發地點為M7出口地下1樓通道。 （中央社）

根據現場目擊者說法及相關畫面顯示，案發當時Ｍ８出口下方通往板南線閘門處煙霧瀰漫，視線極差；通往天成飯店出口旁的連鎖咖啡店牆面更留有明顯燻黑痕跡，場面一度混亂。消防人員趕抵後迅速鋪設水線警戒並確認火勢撲滅。

初步了解，該男子疑似在Ｍ７出口外及Ｍ８地下連通層投擲不明煙霧彈，導致濃煙密布。

在台北車站投擲煙霧彈的犯嫌，經警方查證為二十七歲妨害兵役通緝犯張文。他在台北車站戴著防毒面具犯嫌疑似施放煙霧彈，並砍傷一名民眾；逃逸後又往中山站繼續隨機攻擊民眾，並在進入誠品南西百貨後畏罪跳樓，於晚間七時四十八分宣告死亡。

統計整起疑似捷運殺人案除台北車站兩人傷亡外，南西（北捷中山站）送醫資訊包括張姓犯嫌ＯＨＣＡ送國泰，宣告死亡；三十歲王姓男子ＯＨＣＡ送新光；三十歲蕭姓男子ＯＨＣＡ送馬偕，宣告死亡；三十歲莊姓男子胸部穿刺傷，送內湖國醫；三十歲江姓男子頸部外傷，送台大；五十六歲黃姓女子肩部割傷，送中興；五十六歲女姓五十六歲，下巴撕裂傷送松山三總。另台北車站被刺余姓男子疑似制止行為人時受傷，無生命徵象送台大醫院，晚間七時五十六分醫院宣告死亡；一名五十四歲捷運局員工滅火時吸入性嗆傷送馬偕醫院，生命徵象穩定。

台北市長蔣萬安晚間七時許現身台北車站現場，說明此次傷人事件警方掌握資訊及民眾受傷情形；同時責成市警局、消防局和捷運公司全力加強警戒，即刻應變現場狀況；行政院長卓榮泰也趕赴現場，要求檢察官儘速釐清整起事件原因，以免民眾恐慌。

北捷公司隨後證實，事發當下因月台遭部分煙霧影響，行控中心立即依照標準作業程序，安排部分板南線列車採取過站不停措施，以確保旅客安全。

（珍惜生命，自殺防治專線請打一九九五。）