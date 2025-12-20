北捷隨機砍人4死！侯友宜急視察「新北耶誕城」維安：強化警力部署密度

記者陳思妤／台北報導

北捷台北車站、中山站一帶人潮密集，昨（19）日發生隨機攻擊事件，27歲的兇嫌張文還衝進中山南西誠品百貨行兇，包括張文在內造成4死11傷。治安受到關注，新北市長侯友宜今（20）日前往新北歡樂耶誕城指揮所了解維安部署情形，他除了譴責暴力犯罪，也強調會把中央跟地方的警力緊密結合在一起，強化警力部署的密度，讓人民能夠安定下來，讓歡樂耶誕城能夠辦得順利。

因應重大治安事件，侯友宜今日前往新北歡樂耶誕城指揮所了解維安部署情形。侯友宜表示，昨天發生這樣重大隨機殺人事件，嚴加譴責這種暴力犯罪，同時昨天在第一個時間，就立即啟動做好各項公共活動地方的安全維護。

廣告 廣告

侯友宜提到，今天一早侯友宜也去探視受傷的新北市民，希望他們能夠早日康復，更期待檢警能夠快速地釐清事實真相、安定人心，讓國人了解來龍去脈。他說，面對這件事除了釐清事實真相以外，也要藉這個事件不斷地去省思，如何預防悲劇不要再發生，要不斷地調整，包括未來面對重大事情如何強化、演練，以及強化事先的預防。

侯友宜說，現階段可能有人藉這個事件要傳播訊息讓社會不安定，不管是網路傳播、口語傳播，甚至故意要製造事端，「我們要全力加強戒備，遏止事情再發生」。

針對耶誕城維安強化規劃，侯友宜說明，事件一發生後，台鐵、高鐵、捷運以及警察局的治安警力全面出動，加強防護來安定人心。他也說，耶誕城是跨市府也跨中央各單位的活動，因此要不斷強化定點以及巡邏網絡，把中央跟地方所有的警力緊密結合在一起，更強化警力部署的密度，讓人民能夠安定下來，讓歡樂耶誕城能夠辦得順利，結合各單位，大家全力以赴，讓歡樂耶誕城能夠畫下一個完美的句點。

侯友宜指示，強化警力部署密度（圖／新北市府提供）

更多三立新聞網報導

捷運土城樹林線未來串聯4線 ＂黃金中樞＂CQ880B開工加速衝刺2031完工

財劃法不副署朝野對立升高 侯友宜「多溝通」：市政、國政一定能夠順暢

突破框架！新北推全台首創「無礙」時尚秀30位身障者、導盲犬登上伸展台

酒駕撞死醫大生一審判10年 侯友宜嘆：判決會不會讓民眾覺得司法離太遠

