北捷隨機砍人4死！宇宙人小巨蛋開唱 多名警力站崗配長槍維安

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導

北捷、中山站昨（19）日晚間發生嚴重隨機攻擊事件，該案件造成4人死亡，引起社會高度關注，今（20）日宇宙人在台北小巨蛋開唱，也許是受到事件影響，現場不僅有許多警察在會場巡邏，還配戴長槍站崗維安。

宇宙人攻蛋開唱，場外有多名警力維安。（圖／記者吳雨婕攝）

宇宙人今晚四度攻蛋，不僅精心安排演唱會歌單，小巨蛋場外也安排了多個打卡點，包含「回到未來電話亭秘密基地」、「α：回到未來1986姓名拍貼機」、「宇宙唱片行」等，邀請粉絲一起重溫美好時光。

由於前一天才發生嚴重的公安事件，因此民眾人心惶惶，在小巨蛋會場外，就《FTNN新聞網》記者直擊，現場有多名警力在會場外巡視，其中一名警察身上還配戴長槍以備不時之需，就是要避免憾事再度發生。

