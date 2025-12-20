北捷隨機砍人4死 鄭麗文沉痛籲賴清德：不要一天到晚只想鬥爭

北捷台北車站及誠品百貨南西店，19日晚間發生隨機傷人案，一共造成4死11傷。國民黨主席鄭麗文今受訪表示，她要沉重呼籲總統賴清德，不要再一天到晚不務正業只想著鬥爭，台灣社會已經無法再承受政治亂局。

鄭麗文 呼籲賴清德，不要一副心思都不斷放在政治鬥爭上。（圖/中天新聞）

鄭麗文今天（20日）受訪時表示，昨天發生這樣的慘劇，大家都非常震驚，尤其發生的地點離她住的地方也沒有很遠，台灣治安與社會安全網的確出非常大問題，每次發生類似慘案時，大家都會呼籲。但回想過去這段時間，負責台灣治安的內政部在忙什麼？劉世芳似乎整個心思都放在如何對付陸配，當時一而再提出對陸配的歧視，她就不斷呼籲台灣治安出很大問題，而負責全國治安的內政部怎麼不當成重點施政，一定要發生重大治安慘案以後才會醒？真的會醒嗎？

圖為北捷隨機殺人案發後員警在捷運中山站外持長槍警戒。（圖/資料照）

其次，鄭麗文指出，從前總統蔡英文時期，就一直不斷要推的社會安全網，到今天完全禁不起考驗，發生這種幾乎等同個人孤狼式恐攻危險事件，這是過去幾十年來，一個善良台灣淳樸社會中，大家很難接受，如今一而再發生在大家身邊。

鄭麗文最後呼籲賴清德，強調不要一副心思都不斷放在政治鬥爭上，國家社會真的病了，台灣社會需要政府真正用心關心，而不是製造政治上對立與仇恨，當仇恨不斷蔓延，社會將付出難以想像的代價。所以她沉痛呼籲賴清德與主管治安的內政部，必須嚴肅面對這個個案背後暴露出來台灣治安與社會安全網，已嚴重失靈，請他們趕快回到崗位上，不要再一天到晚不務正業，只想著「鬥爭、鬥爭、鬥爭」，台灣社會已經無法再承受政治亂局。

