北捷隨機砍人4死11傷 張文犯案「完整時間軸」曝光

27歲通緝犯張文昨（19）晚展開計畫型犯案，分別於北車、中山投擲煙霧彈，並手持長刀隨機砍人，釀成4死11傷的悲劇。今（20）日警政署針對此案進行專案報告，警政署長張榮興公開張文犯案的完整時間軸，並於即日起啟動後續相關處置，於大眾運輸系統增派警力，避免類似事件再發生。

張榮興指出，嫌犯張文在昨天下午15點40分至18點50分做出一連串犯罪行為，首先於15點40分至北市林森北路長安東路縱火，16點05分至16點55分到租處縱火後離去，16點59分至17點30分從北捷M8進入M7連通道，途中在17點23分丟擲煙霧彈並持刀攻擊余姓民眾致死，中正第一分局警方在4分鐘後立即到達現場，進行封鎖管制並追捕嫌犯。

廣告 廣告

隨後，張文於17點30分到18點38分從中山地下道返回大同區的旅館，再步行到中山誠品南西店，18點38分在誠品南西店前施放煙霧彈，並持刀攻擊蕭姓民眾致死，18點40分警力到場，封鎖管制現場以追捕嫌犯，張文在18點41分到18點50分進入誠品南西，於4樓又持刀攻擊黃姓民眾致死，並在18點50分於誠品南側5樓墜樓死亡。

張榮興說明，警方也於相關地點勘查遺留物，發現北捷M7連通道現場留有煙霧彈17顆（其中2顆未擊發）、汽油瓶15瓶、雨衣、戰術背心、防毒面鏡跟刀劍；於公園路租屋處發現刀械4把、筆電1台（已燒毀）、汽油桶5個，並無發現手機；至於嫌犯於大同區的旅館內，則有汽油彈23瓶、平板電腦2台、刀具、雨具以及帽子，同樣沒有發現手機。

張榮興表示，針對此案也已展開後續處置，從即日起對於航空、鐵路、公路、捷運等大眾運輸系統增派警力，並規劃路檢、臨檢的勤務。另外，在今、明兩天全國活動總共有58場，已請轄區警力做妥善規劃，中央的警力包括保一、保四、保五總隊也都會支援各縣市政府的警察局。

張文犯案完整時間軸如下：

15：40 北市林森北路長安東路縱火

16：05－16：55 租處去縱火後離去

16：59 從北捷M8進入M7連通道

17：23 丟擲煙霧彈並持刀攻擊余姓民眾致死

17：30 從中山地下街返回大同區旅館，再步行到誠品南西店

18：38 在誠品南西店前施放煙霧彈並持刀攻擊蕭姓民眾致死

18：40 警力到場封鎖管制

18：41－18：50 進入誠品在4樓持刀攻擊黃姓民眾致死

18：50 誠品南側5樓墜樓死亡

責任編輯／馮康蕙

更多台視新聞網報導

變裝5次！張文北捷砍人為「計劃型犯案」 警經數位鑑識未發現共犯

赴台大醫院探望死傷 賴清德下令全面徹查：將真相向社會交代

「以為自己會死」...麥當勞店員急拉鐵門躲櫃台 誠品員工肉身擋門