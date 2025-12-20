北捷隨機砍殺太震撼！混血男星住18年罕崩潰發聲：台灣不該變成這樣

娛樂中心／蕭翰弦報導

北車與北捷中山站發生隨機攻擊事件，造成4死11傷震驚全台。（圖／翻攝畫面）

27歲男子張文於昨19日傍晚先在台北車站捷運M7出口、捷運中山站投擲煙霧彈並持刀隨機砍人，隨後轉往捷運中山站一帶，再度行兇並闖入商場，造成4死11傷，仍有6人仍繼續留院治療。最終嫌犯張文畏罪輕生墜樓身亡。事件震驚社會，也讓不少民眾陷入恐慌。對此，混血男星舞陽語重心長在社群平台發布影片，沉痛地直呼，「我覺得太誇張了」，並向罹難者家屬致上哀悼。

舞陽直到看畫面才驚覺事件如此嚴重。（圖／翻攝自IG @tienuyan）

舞陽罕見在社群平台發布影片，情緒沉重地談及19日晚間發生在台北市的捷運隨機攻擊事件。他直言，這是他在台灣生活18年來，第一次感受到如此難以言喻的震撼，「​這種畫面，你是真的是無法跟台灣的日常生活連結在一起。」

舞陽透露，事件當天下午，妻子先傳訊息給他，說街上不斷傳來救護車的聲音，好可怕。氣氛相當詭異，讓人不安。舞陽起初安撫對方不用緊張，猜測，可能是車禍火災之類的。沒想到稍晚看到新聞畫面後，才驚覺事情遠比想像中嚴重。他在影片中反覆質疑，「那是什麼畫面？感覺像是有人事先規劃好，把背包東西丟出來、然後就拿刀攻擊別人，這完全不是台灣會出現的狀況。」

事情發生當下舞陽妻子Anita第一時間直呼可怕。（圖／翻攝自臉書）

舞陽坦言，自己從小在巴西長大，對治安不佳的環境並不陌生。他回憶，巴西類似的暴力事件很常見，久而久之甚至會讓人產生某種程度的麻木感，因為事情不是發生在自己身上，就是發生在朋友或家人身上，幾乎每個月都會聽到令人心驚的消息。但正因如此，他更難以接受同樣的情況出現在台灣，「在這裡生活這麼久，你不會想到會遇到這種事情。」

他進一步提及，在巴西的暴力事件往往都是有理由，「我們在巴西可能是跟毒品、或者是黑幫大戰，然後你不小心夾在中間，或者可能太窮了。」，但這次看到台北捷運攻擊案的影像，卻讓他感到困惑以及無力，因為行兇者的行為看似毫無理由，「你真的是無法去了解他們的出發點，他們的理由。」難以理解其動機與出發點，「你真的不知道該怎麼去解釋。」，最後無奈喊，「今天真的是很悲傷很難過的一天。」並以英文寫下，「令人悲痛的一天，願受害者家屬和朋友得到慰藉，並祈求正義得到伸張。」

