北捷隱藏功能曝光！「1小物」可免費拿 乘客驚呼：超貼心

若想借用捷運站內的廁所，可以向站務人員索取「臨時通行票」。（圖／翻攝自台北捷運 Metro Taipei臉書）

捷運是不少人仰賴的通勤工具之一。近日，台北捷運公司分享，如果在沒有要搭乘捷運時，想要使用站內廁所或通行捷運付費區的通道，可以向站務人員索取「臨時通行票」，這樣不僅可以解決當下所需，還不用額外付費進入站內，非常方便。

台北捷運公司在臉書粉專貼出「捷運單程票」的照片，指出這不只是普通的單程票，更是「臨時通行票」。如果有民眾有借用站內廁所，或是通行站內付費區域、使用站內的商用設施等需求，可以直接向站務人員索取臨時通行票。

不過，北捷公司也提醒，這張「臨時通行票」千萬不可以拿來搭乘捷運，否則「閘門是不會放過你的」。

貼文發出後，不少網友紛紛留言，「可以借用廁所很棒」、「借廁所有拿過，謝謝辛苦的站務人員」、「我昨天就靠這張穿過中山站的付費區」、「好貼心的服務」。

另外，也有人詢問，若已經進站了，但廁所在站外該怎麼辦？對此，北捷公司回覆，「如果刷卡進站之後，要使用站外廁所的話，直接找站務人員哦！」

