北捷隱藏功能曝 1小物可免費拿 免花冤枉錢

捷運是許多人依賴的交通工具，但很多人不知道，即使沒有搭車需求，只要有3種臨時狀況，北捷就會開啟「隱藏功能」協助。北捷指出，民眾若想進站上廁所、臨時得穿越付費區通道、使用站內的商業設備，可以向服務台免費索取「臨時通行票」，不用再額外付一筆車票錢進站。

台北捷運公司在臉書粉專貼出一枚捷運單程票，和民眾分享隱藏功能。北捷指出，這張單程票還有「臨時通行票」功能，可以用來借用站內付費區的廁所、通行付費區的通道、使用站內的商業設備，如果有這些臨時需求，可以到詢問處和站務人員說一聲，就能免費拿取。

不過北捷小編也提醒，拿到這張「臨時通行票」後，千萬不可以拿去搭車，否則「閘門是不會放過你的」。根據資料顯示，北捷臨時通行票有15分鐘的時間設定，民眾若遇廁所排隊耽誤時間，可以與站務人員聯繫處理。

貼文曝光後，不少乘客大呼長知識，大讚服務好貼心，也有人分享自己的使用經歷，「有拿過，借過廁所」、「我昨天就靠這張穿過中山站的付費區」、「上次要去兒童樂園走錯出口，本來以為要繞外圈到另一個出口，沒想到站務員看出我們會迷路，給我們臨時通行證直走出去，謝謝站務員」、「10月搭高鐵去台北，捷運站內施工走不到M8出口，就拿給我這枚代幣進捷運站，再走到對面出站，不用走平面或刷自己的卡進出站」。

也有網友留言詢問，進站後若想再去位在站外的廁所該怎麼辦？北捷小編回覆道：「刷卡進站之後要使用站外廁所，可以直接找站務人員喔」。

