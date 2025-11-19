北捷隱藏功能！「3情況」免費拿臨時通行票 不再花冤枉錢

台北捷運公司近日在社交媒體上公布了一項不為人知的「隱藏功能」，讓乘客在面對臨時需求時能夠免費獲得「臨時通行票」。這項措施適用於三種特定情況：當乘客需要進站上廁所、臨時穿越付費區通道，或是使用站內的商業設備時，都可以到服務台索取這張免費票券，無需再額外購買車票。

根據北捷的說明，這張「臨時通行票」不僅可以用於借用站內的廁所，還能用來通行付費區的通道和使用站內的商業設施。若遇到這些突發情況，乘客只需向服務人員提出請求，即可獲得此票券。然而，北捷也特別提醒，這張票券僅限於臨時使用，若乘客試圖用它搭車，將無法通過閘門。

不少乘客對此功能表示驚喜，並分享了自己的使用經歷。有的乘客提到，曾經因為想上廁所而向站務人員索取臨時通行票，讓他們能夠順利解決問題。北捷的這項服務不僅體現了對乘客需求的重視，也提升了捷運系統的便利性。

