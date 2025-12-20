北捷雙站攻擊案4死11傷 蔣萬安：給亡者5百萬補償金

捷運內煙霧瀰漫，還有受傷民眾倒地，多位北捷人員第一時間趕來急救。20日傍晚5時許，27歲男子張文先在台北捷運台北車站M7出口的B1通道丟擲煙霧彈，還持刀傷人，隨後又跑到中山站外馬路施放煙霧彈，繼續拿凶器攻擊附近民眾。

速食店員工李先生說：「聞到煙霧彈的味道，就是比較刺鼻的，聽到的話就是民眾都在尖叫，所以他們就是在尖叫跟硝煙味中這樣跑進來。」

週五晚間，中山站附近人潮眾多，大批警消趕抵現場，對受傷民眾進行搶救，並圍捕兇嫌；張文闖進百貨公司墜樓，送醫搶救後不治。

這起事件目前總共造成包含張文在內至少4死11傷，由於適逢週末，北市有馬拉松等大型活動，市府祭出三大維安應變措施。

台北市長蔣萬安表示，「對於接下來大型活動，包括路跑、演唱會，我們也是全面升級戒備，所以包括演唱會，必要我們也會有包括安檢門等相關措施。」

包含針對各大商圈警備全面升級，在信義、西門等商圈加強安檢；大型活動像是路跑、演唱會也強化安檢，各大車站偵測加強，各捷運站也加強無差別攻擊事件演練。另外也規劃，這次事件每位亡者會有500萬元補償金。

蔣萬安說明，「北捷這邊已經確定，對於亡者會有500萬的補償金。針對在北車M7，一位余姓先生見義勇為，符合我們自治條例的規定，我們會從寬、從優給予撫卹以及後續的補償。」

北市法務局也啟動各項後續法律作為，全力追究各項責任，希望還給傷者、死者一個公道。