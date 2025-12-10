北捷電扶梯驚現「人肉疊疊樂」！1人踩空7人跟著倒成一團

（社會中心／綜合報導）台北捷運亞東醫院站今（10）日上午發生手扶梯跌倒意外，多位年長旅客在同一座電扶梯上接連摔倒，一度擠作一團，畫面相當驚險。其中一名旅客腿部受傷，已由救護車送往亞東醫院治療，其餘旅客經檢視無大礙。

北捷說明，事故發生在上午10時許，當時一名女性旅客自月台搭乘往大廳方向的電扶梯，疑似未踩穩踏階，重心不穩跌倒，導致後方7名旅客也跟著傾倒在扶梯上。現場其他旅客隨即按下緊急停止按鈕，電扶梯立刻停止運轉，站長及站務人員也第一時間趕往現場協助。

有目擊民眾表示，當時在亞東醫院站看到幾名長者在同一座手扶梯上陸續摔倒，站務人員立刻前來扶起、安撫，「希望長者們都沒什麼大礙」。從現場照片可見，多名長者摔倒後擠成一團，有人仍緊抓扶手，努力穩住身體，情況一度相當危險。

圖／北捷站務人員第一時間上前協助。（翻攝 Threads／@dailyhsing）

北捷指出，經站務人員初步檢視，現場旅客中有一人腿部受傷，站長隨即通報行控中心並請求救護車到場，後續由救護人員將傷者送往鄰近亞東醫院診治，其餘旅客則在現場休息、確認狀況。

事後，電扶梯由技術人員進行檢查，確認設備運作正常後已恢復啟用。北捷再次呼籲，旅客搭乘電扶梯時務必緊握扶手、站穩踏階，避免奔跑、分心或使用手機分散注意力；若發現有人跌倒或有其他緊急狀況，可就近按下緊急停止按鈕，捷運公司也會在接獲通報後立即派員到場處理，以確保旅客安全。

