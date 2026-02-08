北捷露出刀具民眾驚嚇報警 男子稱防身未傷人警訊後送辦

大批警力在北捷中山站攔下身穿淺色上衣的男子，引發騷動，因為該名宋姓男子身上藏放的刀具露出，民眾嚇壞趕緊報警，雖然他稱水果刀是用來防身，並未掏出或傷人，警方訊後仍依《社會秩序維護法》函請地方法院裁定。

台北市大同分局建成派出所副所長許嘉尚說明，「宋姓男子雖有隨身攜帶水果刀，並插於口袋而刀柄外露，另並未予以揮舞，為免造成大眾恐慌，本分局先行將該男帶返所內，依違反《社會秩序維護法》偵辦。」

警方調查，31歲宋男凌晨12時多從信義區搭乘捷運紅線列車前往北投區，途中其他民眾看見宋男胸口口袋有一把刀具，還露出刀鞘，一時驚慌之下，按下列車上的緊急服務鈴報警。搭乘捷運乘客直言，1219隨機攻擊事件後搭乘大眾捷運系統確實會多加留意周邊人事物、提高警戒。

台北捷運乘客吳小姐說：「就是好像最近這個事件蠻頻繁的，就比較少看手機，會比較看周邊的人。」

台北捷運乘客吳先生則說：「多少會注意吧，警惕一下接近的人。」；新加坡遊客朱先生也表示，「多一分注意啊當然，注意周圍啦，看有沒有可疑人物。」

去（2025）年台北捷運也曾發生，有婦人拿著美工刀在車廂內割紙，引發乘客驚嚇，根據台北捷運警察統計，自去年1219隨機攻擊案至今，捷運系統內接獲持刀報案成案數3件，依照北捷規定，未經許可不得攜帶危險品或易燃物進入捷運範圍，都要收進包包當中，違者也將可依《大眾捷運法》予以開罰。

