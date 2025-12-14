北捷音樂節超狂！「大咖天團」台上突驚喜現身 全場暴動嗨翻

記者蔡維歆／台北報導

動力火車台上演出。(圖／辰紘行銷提供）

由台北捷運公司主辦的「2025出口音樂節 」於13日晚間在臺北市兒童新樂園舉辦會員限定夜間專屬場「夜唱！童樂會」，活動圓滿落幕。此次出口音樂節首度移師兒童新樂園，結合音樂演出、夜間遊樂設施與會員專屬體驗，吸引近台北捷運Go App會員共襄盛舉，在冬夜中寫下一場屬於青春與童年的音樂回憶。

香蕉哥哥台上帶動唱。（圖／辰紘行銷提供）

演出卡司橫跨不同世代與風格，包括陪伴許多人成長的香蕉哥哥、真珠美人魚中文版主唱Melody，擁有溫暖聲線的梁舒涵、情感細膩的 163braces，以及實力派樂團動力火車帶來近一小時的壓軸演出，熟悉的旋律引發全場大合唱，讓不少觀眾直呼「像是一場不用買票的演唱會」。

活動現場同時規劃多項會員互動與抽獎環節，民眾完成指定會員任務即可參與抽獎，獎項內容相當豐富，包含 GE 半自動義式咖啡機（市價新臺幣 28,900 元）、GE 全自動義式咖啡機（市價新臺幣 26,900 元）、Acer 24 吋胖胖行李箱（市價新臺幣 8,380 元）、Acer 20 吋胖胖行李箱（市價新臺幣 7,380 元）及 Acer 多功能烘乾機（市價新臺幣 4,000 元）等多項好禮。抽獎環節穿插於節目流程之中，讓會員在欣賞演出之餘，也能感受驚喜與互動樂趣，現場氣氛熱烈。

