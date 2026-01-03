北捷頂溪站內垃圾桶突冒煙 少年涉縱火遭警方逮捕

其他人也在看
酒駕通緝男被逮「求警回家一趟」 只為幫全癱妻換藥！他淚：沒有我你怎麼辦
花蓮一名潘姓男子近日因為形跡可疑遭警方攔查，一比對發現竟是7年前在桃園酒駕被判刑未報到的通緝犯，員警將他上銬要戴逮捕歸案，他趕緊求警方讓他回家一趟，因未他的老婆全身癱瘓、長期臥床，希望可以再幫老婆換一次藥。員警陪同他回到家，讓他和妻子道別，潘男在床前忍不住暴哭，直喊很擔心妻子「沒有我你怎麼辦」。鏡週刊Mirror Media ・ 14 小時前 ・ 70
霸凌全是假？張文恐怖「4大步驟」曝最終站竟早已選好
震驚社會的誠品南西店隨機攻擊案，造成4死11傷慘劇。警方調查嫌犯張文（27歲）背景，雖外界流傳其曾遭霸凌，但專案小組訪查後查無實據，加上其筆電遭焚毀且加密無法破解，確切動機至今成謎。警方公布張男縝密的「4大行動」步驟，證實其早已規劃從縱火、製造恐慌到隨機殺人，並將誠品6樓設為自己人生的「最終站」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 151
高雄一家7口鐵棺火…20歲妻「絕望敲門亡」、夫命危！死者身份曝
適逢元旦，一家7口天人永隔傷透心！高雄市大社區民生路一處鐵皮住宅，今（2）日清晨4時許發生火警，警消獲報到場時，已全面陷入火海。當時屋內共7人，5人順利脫困，剩下的一男一女還受困房間，22歲尤姓男子受困被救出時，手腳燒燙傷插管命危，20歲謝姓女子生前絕望敲門、嘶喊，求救聲音在鄰居腦中揮之不去，無奈濃煙太大無法靠近，女子再出來已成屍。據悉，尤謝兩人是夫妻，膝下無子，平時在物流公司當理貨員，生活單純，起火點疑似就在房間，睡夢中驚醒來不及逃生，另一半先走一步。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 29
快訊／新北三重嚴重車禍！機車猛撞行人「多人倒地」1OHCA送醫搶命不治
元旦不平靜！新北市三重區今（1）日發生一起重大車禍，一輛雙載機車行經忠孝路時，因不明原因衝撞行人，導致3人全數受傷倒地。據了解，救護人員抵達後，發現遭撞行人（女、約60歲）當場失去呼吸心跳，緊急送往北市馬偕醫院搶命仍不治，詳細車禍原因仍有待警方進一步調查釐清。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 105
王夢麟酒駕撞清潔車 女兒發文怒轟「完全無法原諒」
71歲資深民歌歌手王夢麟去年12月29日酒後駕車，遭警方依公共危險罪偵辦，他的女兒在臉書發文，痛批父親行為「酒駕零容忍，完全無法原諒」，態度強硬、措辭沉痛。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 31
惹錯人!竊賊闖農舍偷竊遭地主抓包 農民氣到親自逮人
中部中心／張家維 南投報導南投警方接獲民眾報案，在草屯鎮與中寮鄉交界附近，有一處農舍發生竊案，警方到場時，竊嫌已經被地主壓制在地，卻不斷喊著要驗傷，員警搜身，還找到毒品及吸食器，儘管證據確鑿，嫌犯竟然還辯稱，那只是口含錠！一位農民，拿著柴刀，氣到不行，地上還有一名男子，試圖坐起身。委屈的坐在地上訴苦，不過警方，可沒理他那套，一邊問他身分訊息，一邊將他上銬搜身，因為他剛從別人家農舍，偷拿走一把空氣長槍竊賊闖農舍偷空氣長槍 遭地主抓包 農民氣到親自逮人（圖／民視新聞）男子身上哩哩叩叩的東西，還真不少，不過，真的只有這些嗎？罪證確鑿，嫌犯還是一副理所當然，甚至搬出，這個理由。惹錯人!竊賊闖農舍偷竊遭地主抓包 警搜出毒品吸食器（圖／翻攝畫面）亂掰到連員警都傻眼，直接將人押回警局，事發就在南投草屯坪頂里與中寮鄉交界，警方獲報，有一處農舍發生竊盜案，這位男子不請自來，試圖偷取財物，還好農舍內，沒放什麼貴重物品，最後這位竊賊，偷到一把空氣長槍，就被巡邏中的地主抓個正著，將違禁品說是口含錠的竊嫌，被警方依現行犯逮捕，全案依準強盜罪、違反毒品危害防制條例及侵入住宅等罪嫌，移送偵辦。《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。原文出處：惹錯人！竊賊闖農舍偷竊遭地主抓包 農民氣到親自逮人 更多民視新聞報導2印度籍女子百貨偷6千元手鍊 警獲報全力追緝中德國大盜打穿銀行金庫 撬開數千保險箱.洗劫11億撬開銀行逾3千保險箱！德國竊賊聖誕節洗劫11億民視影音 ・ 1 天前 ・ 4
勞動基金11月大賺1168億元 新制勞退平均分紅5.04萬元
不甩台股11月震盪！勞動基金運用局今（2）日公布2025年11月最新勞動基金績效，單月賺進1,168億元；前11個月收益達9,762億元，收益率為14.1%，整體勞動基金規模為7兆6,951億元。其中，新制勞退基金賺6,511.7億元，若以目前參與收益分配的有效帳戶1,292萬戶計算，每位勞工平均帳面分紅增加至5.04萬元。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 65
女子車前玩狗遭碾壓 愛犬死亡、飼主重傷｜#鏡新聞
彰化一名女子昨日（1/2）到自助餐店吃飯，走出店外蹲在門口和自己的愛犬玩耍，後方車輛的駕駛疑似正在操作導航，沒有察覺車前的狀況，女子就這樣被連人帶狗捲入車底，附近民眾見狀，用堆高機將車頭抬起，協助消防人員救援，但女子的愛犬還是當場死亡，她自己則是受重傷送醫治療。鏡新聞 ・ 1 小時前 ・ 1
離職保全假應徵真搶劫！槍擊2員警遭壓制
社會中心／賴國彬 桃園報導跨年日當天，桃園竟發生光天化日持槍搶劫，一名離職保全假裝要應徵回到老東家，卻是拿改造空氣槍要脅討回20萬元，員警獲報到場要制服，陳姓嫌犯還擊開槍，導致兩名員警中彈受傷，所幸傷勢都不嚴重。民視 ・ 1 天前 ・ 1
好膽嘜走!飆仔競速逞威危公安 投警直搗巢穴
民視新聞／綜合報導南投縣多年來淪為飆仔的飆車天堂，卻是當地居民的噪音地獄，南投警方持續掃蕩飆車族，拂曉出擊，趁飆仔睡夢中，一舉逮捕12人，並且查扣涉案改裝車輛10輛，不只要測試噪音分貝，更以刑法公共危險罪移送法辦，展示警方掃蕩飆仔的決心！咻咻咻，一輛輛名車，夜間成群結隊，在南投各地飆快車，還伴隨改裝零件發出的轟隆隆噪音，這些讓當地居民不堪其擾的改裝噪音車，這下子通通慘了，不法行為全部被警方蒐證，車輛也通通拖走。五顏六色各式廠牌名車，全都被拖去做噪音檢驗，擾人的噪音車，究竟有沒有違法，在儀器測試下無所遁形，數據會說話。警方查扣違法改裝車（圖／民視新聞）南投警方針對臺3線、臺16線等路段，集體競速、闖紅燈、占用車道、任意變換車道以及製造高分貝噪音的改裝車，以科技溯源強力追緝，趁飆仔們睡夢中，直搗住處抓人。南投縣警察局交通隊長張瑞忠說明：「12月30日清晨拂曉出擊，出動本局精銳60名警力，兵分12路跨區同步查緝，成功拘提12位飆車成員，查扣10部違法改裝車輛，全案依刑法公共危險罪，移送地檢署偵辦。」違法改裝車噪音擾人，在儀器測試下無所遁形。（圖／民視新聞）不要以為飆快車，製造高分貝聲響，很帥、很拉風，執法單位硬起來查緝，不只車輛被查扣，人也因為觸犯刑法，被移送地檢署，在檢察官面前，看你這些飆仔，能有多威風！原文出處：好膽嘜走!飆仔競速逞威危公安 投警直搗巢穴 更多民視新聞報導抓到了! 雲林改裝車集體闖紅燈飆車 警查獲21人21車市場藏天九牌賭場 警逮21人查扣毒品與70萬元賭資吊車大王「千萬級豪車」又+1！2正妹助興「奢華場面曝」民視影音 ・ 6 小時前 ・ 1
東京一日遊攻略！BT21陪你玩淺草寺晴空塔必看亮點必吃美食排一天剛剛好
東京,日本旅行,淺草寺,今戶神社,東京晴空塔,今半,美食,一日遊,攻略,墨刻圖書,旅遊書,BT21 想在東京安排一趟節奏剛剛好的散步行程嗎？淺草寺與晴空塔一向是旅客心中的黃金路線，傳統與現代的氛圍在這裡完美交織：一邊是充滿江戶風情的雷門、仲見世商店街與御守祈福文化；另一邊則是象徵東京天際線、夜景震撼度滿分的晴空塔。兩個景點距離不遠、交通又方便，非常適合排成「東京一日遊」的經典組合。無論你是第一次到東京、或想重溫東京意象，都能在些景點與美食、必看亮典裡頭走出一天精彩的行程！景點+ ・ 1 天前 ・ 9
網紅名廚遭恐怖情人刺3刀慘殺「監視器拍下冷血逃亡畫面」
巴西聖卡塔琳娜州驚傳駭人情殺案。網紅廚師羅布森·馬爾多納多·馬利諾斯基（Robson Maldonado Malinoski，37歲）於去年12月29日慘遭殺害，陳屍自家公寓，胸口身中3刀。警方鎖定其剛分手的男友羅德里戈·奧利維拉·多斯桑托斯（Rodrigo Oliveira dos Santos）涉有重嫌，監視器拍下他持鑰匙擅闖並帶著兇刀離去的身影。據悉死者生前曾遭家暴，疑因提分手引發殺機，目前三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
隨機殺3男！警揭秘張文「犯罪四部曲」 誠品南西墜樓為輕生關鍵曝光
北捷台北車站、中山站一帶2025年12月19日發生隨機攻擊事件，造成27歲兇嫌張文在內4死11傷。警方最新調查公開張文「犯罪四部曲」，由誠品南西墜樓是他為自己選擇的人生終點並非意外，判斷關鍵也曝光。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
夫妻吵架失控！台中高樓深夜火警 30歲女火燒廚房驚動百人疏散
[Newtalk新聞] 台中市北屯區一棟高樓層集合住宅，今(2)日凌晨發生火警。女子疑似因與丈夫發生爭執、情緒失控，將棉被等易燃物拖至廚房點燃，觸發大樓火警警報，造成上百名住戶深夜驚慌疏散，未釀成重大傷亡。 事發在北屯區大連西路一棟23層樓集合住宅，一名30歲賴姓女子疑似因與丈夫發生爭執，情緒失控之下，將棉被等易燃物拖至廚房燃燒，濃煙迅速瀰漫屋內並觸發大樓火警警報，造成上百名住戶驚慌疏散。 台中市消防局表示，12時52分接獲警方轉報後，立即派遣文昌、水湳及四平分隊前往搶救，共出動8輛消防車、1輛警備車及22名消防人員。消防人員抵達時，發現起火點位於住戶廚房，瓦斯爐上方堆放棉被等雜物燃燒，火勢已因自動灑水設備自行撲滅，燃燒面積約2平方公尺，未有延燒情形，所幸未造成任何人員受傷受困。 救護人員於現場檢視賴女意識清楚，但疑似因服用藥物出現肢體無力情形，並非因火勢受傷，為安全起見仍由救護車送往中國醫藥大學附設醫院觀察治療。 警方指出，賴女於集合住宅內點火行為，已對公共安全造成嚴重威脅，後續將通知其到案說明，並依公共危險罪嫌移送台中地檢署偵辦。至於詳細起火原因與是否涉及人為因素，仍待警消進一步鑑新頭殼 ・ 1 天前 ・ 發起對話
狼官濫用公務權限選妃！衛福部撤銷績優獎項、追回獎金
高雄市政府衛生局心理衛生中心執行…民報 ・ 10 小時前 ・ 4
飛車追逐討債20萬逆轉 自導自演318萬強盜案
高雄上個月有兩台車在馬路上亡命追逐，其中一台車被撞爛還開進果園裡，原本警方以為雙方是因為20萬的賭債起糾紛，但是後來卻在其中一個人的背包中找到318萬的現金，追查後案情逆轉，竟是犯罪集團的一名成員疑似為了私吞這筆錢，找兩個朋友「假搶劫」，沒想到卻被同集「不知情」的成員周姓男子目擊，拼了命要把錢追回來，才會在馬路上瘋狂追車。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
憲法法庭今做判決 民眾黨批：刻意從人權議題著手企圖提升正當性
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導針對由5位綠色司法獨夫違憲召開的憲法法庭，今天所做出的「115年憲判字第1號判決」，民眾黨表示，憲法增修條文設大法官15人...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
影/彰化驚悚輾人意外！女子逗狗捲車底命危 黑狗慘死
彰化縣埔鹽鄉2日下午發生一起駭人交通事故，44歲陳姓女子在自助餐店用餐後於店門口蹲下逗弄黑狗，下秒卻遭一輛剛起步的休旅車撞上並捲入車底，黑狗當場死亡，陳女則身受重傷送醫急救，目前仍在加護病房觀察中。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 1
太子集團第五波搜索! 國安局校級退休軍官竟涉案
社會中心／台北報導台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團跨國洗錢案，檢調先後發動4波搜索，近日發現集團疑似以帛琉豪華渡假村作為洗錢據點，2日指揮調查局執行第5波搜索，並拘提該渡假村石姓負責人到案說明，同時還傳出這名石姓台商，竟然還是國安局校級退休的軍官。揹著背包，穿著一件藍色夾克，快步走進北檢。眼前這名石姓男子，是一名渡假村的老闆，而他竟然涉入太子集團洗錢案。去年10月8日，美國聯邦檢察官，對柬埔寨"太子集團"董事長陳志等人提起公訴。台北地檢署先後發動四波搜索，週五下午，指揮調查局執行第5波搜索，並拘提帛琉某渡假村的負責人石姓台商，以及處理水房業務的江姓男子等七人到案。根據了解，這名石姓男子，還是國安局校級退伍軍官。檢調發現，太子集團在2019年，為避免位於柬埔寨的詐騙水房遭掃蕩，進而鎖定位於帛琉的一間高級渡假村，希望將該地作為新據點。檢警偵查太子集團案，執行第五波搜索。（圖／民視新聞）其中，太子集團與帛琉人士"王國丹"互通有無，以興建高級度假村為名，取得帛琉"恩格貝拉斯島"99年的土地租約，並安排被列入制裁名單的黃婕、施亭宇、王蕾絢等3名台灣人，赴帛琉營運渡假村，實則協助洗錢。石姓台商最後依120萬元，裁定交保，並限制出境出海。一起跨國詐欺案，隨著被傳喚的涉嫌人，越來越多，案情也將水落石出。檢警偵查太子集團案，執行第五波搜索。（圖／民視新聞）原文出處：太子集團第五波搜索！ 國安局校級退休軍官竟涉案 更多民視新聞報導太子集團「爆乳女特助」現身北檢！ 戴韓國潮帽穿大學長T不發一語天旭爆乳女特助劉純妤「二度傳喚」 50萬元交保！這一次紅眼眶走出北檢太子集團「燦笑女特助」全身包緊緊！庭上痛哭稱：只幫忙做這件事民視影音 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
鐵皮屋半夜惡火釀1死1傷 一家七口20歲謝女身亡｜#鏡新聞
半夜惡火釀成1死1傷，凌晨4點多，高雄大社一間鐵皮屋突然起火燃燒，住在裡頭的一家七口，只有5人幸運逃出，一對夫妻受困火場，20歲的謝姓女子當場身亡，22歲丈夫尤姓男子，手腳燒燙傷，房間初判就是起火位置，導致兩人逃生不及。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話