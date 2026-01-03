北捷頂溪站內垃圾桶突冒煙 少年涉縱火遭警方逮捕

中部中心／張家維 南投報導南投警方接獲民眾報案，在草屯鎮與中寮鄉交界附近，有一處農舍發生竊案，警方到場時，竊嫌已經被地主壓制在地，卻不斷喊著要驗傷，員警搜身，還找到毒品及吸食器，儘管證據確鑿，嫌犯竟然還辯稱，那只是口含錠！一位農民，拿著柴刀，氣到不行，地上還有一名男子，試圖坐起身。委屈的坐在地上訴苦，不過警方，可沒理他那套，一邊問他身分訊息，一邊將他上銬搜身，因為他剛從別人家農舍，偷拿走一把空氣長槍竊賊闖農舍偷空氣長槍 遭地主抓包 農民氣到親自逮人（圖／民視新聞）男子身上哩哩叩叩的東西，還真不少，不過，真的只有這些嗎？罪證確鑿，嫌犯還是一副理所當然，甚至搬出，這個理由。惹錯人!竊賊闖農舍偷竊遭地主抓包 警搜出毒品吸食器（圖／翻攝畫面）亂掰到連員警都傻眼，直接將人押回警局，事發就在南投草屯坪頂里與中寮鄉交界，警方獲報，有一處農舍發生竊盜案，這位男子不請自來，試圖偷取財物，還好農舍內，沒放什麼貴重物品，最後這位竊賊，偷到一把空氣長槍，就被巡邏中的地主抓個正著，將違禁品說是口含錠的竊嫌，被警方依現行犯逮捕，全案依準強盜罪、違反毒品危害防制條例及侵入住宅等罪嫌，移送偵辦。《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。原文出處：惹錯人！竊賊闖農舍偷竊遭地主抓包 農民氣到親自逮人 更多民視新聞報導2印度籍女子百貨偷6千元手鍊 警獲報全力追緝中德國大盜打穿銀行金庫 撬開數千保險箱.洗劫11億撬開銀行逾3千保險箱！德國竊賊聖誕節洗劫11億

