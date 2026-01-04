北捷頂溪站兩度以防風打火機點衛生紙縱火 15歲少年背景曝光

記者莊淇鈞／新北報導

15歲少年以打火機點燃衛生紙丟進頂溪捷運站內的垃圾桶。（圖／翻攝畫面）

位於新北市永和區的頂溪捷運站內，昨天（3日）上午發生1起縱火案，1名15歲少年以打火機點燃衛生紙丟到垃圾桶縱火，少年被逮後表示「好玩」，為了測試超商買的防風打火機，才點燃衛生紙丟進捷運站內垃圾桶。經警方調查，少年去年（2025年）12月27日也以相同手法在頂溪捷運站內縱火。據悉，少年家境不錯，是家中獨子，目前就讀北市某私校，父親從商，母親家管，昨天少年被逮後，因父親在國外出差，僅有母親陪同製作筆錄。

15歲縱火少年在北捷圓山站被警方攔下。（圖／翻攝畫面）

據了解，這名15歲少年昨天上午準備從永和前往台北市士林補習時，剛進頂溪捷運站便以防風打火機點燃衛生紙，丟進捷運頂溪站進站閘門旁的垃圾筒內，隨即搭捷運離開，站務人員發現垃圾桶冒煙後，隨即進行滅火的動作，並依聯防機制通報，調閱站內及列車上監視畫面鎖定涉案少年，經通報台北市警局中山警分局圓山派出所，巡邏警立即在圓山捷運站攔截涉案少年到案。

捷運站內的垃圾桶遭縱火後幾乎無損。（圖／翻攝畫面）

永和警方接手調查後發現，少年去年12月27日在捷運頂溪站內，也以相同手法引燃衛生紙後丟入垃圾桶內，但因當時並未有明顯火煙，僅有些許悶燒，站務人員以為是民眾亂丟菸蒂所引起，所以撲滅後並未通報警方及消防隊。

這名縱火的15歲少年家住永和，父親是個商人，而母親為家庭主婦，少年為家中獨子，目前就讀台北市某私立高中一年級，因功課及成績並非班上前半段，因家境不錯，所以找了家教加強課業輔導，假日則需前往台北市士林區補習再加強。少年面對警詢時，向警方供稱，他在超商買了200元的防風打火機，為了測試是否好用加上一時覺得「好玩」，才會在風比較大的捷運進出閘門出口測試，以防風打火機點燃衛生紙，並非有意縱火。而被縱火燃燒的垃圾桶，因為是不鏽鋼製，僅燻黑而已並未受損，也未造成人員傷亡，捷運局暫不提出毀損告訴。

少年經警詢後被依《少年事件處理法》、刑法縱火罪、《大眾捷運法》及毀損罪嫌，移送新北地方法院少年法庭。新北地院少年法庭深夜開庭審理，法官認為，依目前蒐集事證，足認少年涉有二度縱火行為，且行為發生於捷運站等公共場所，具有高度危險性，顯示少年短期內再犯風險仍高，為防止危害擴大，認有收容必要，經訊問後裁定收容。

