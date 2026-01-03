北捷頂溪站垃圾桶冒火煙！ 15歲少年涉縱火被逮

北捷頂溪站垃圾桶突冒火煙，15歲少年疑似縱火被帶回派出所偵辦。（示意圖：Motion Elements）

北捷頂溪站內一處垃圾桶今天（3日）上午8點左右突然起火冒煙，站務人員獲報後，緊急用滅火器撲滅火煙，沒有人受傷。警方追查發現，一名15歲少年涉嫌縱火，已經在圓山捷運站逮到人，交由新北市永和警方偵辦，警詢後將依公共危險等罪嫌移送新北地院少年法庭審理。

北捷頂溪站閘門旁一處垃圾桶今天上午8點左右突然冒煙，經追查後發現，一名15歲少年疑似先點燃手上的物品，接著隨手丟進垃圾桶，立即引發火煙。在接獲民眾通報後，北捷站務人員隨即把火勢撲滅，但涉嫌縱火的少年已趁機搭上捷運列車離去。

警方事後在圓山站附近尋獲這名15歲少年並將他帶回派出所，在他身上起出打火機等物品，警詢後將依少年事件處理法、公共危險之縱火罪、大眾捷運法及毀損罪嫌等，移送新北地院少年法庭審理。據媒體報導，這名少年疑似一時興起覺得好玩才點燃衛生紙再丟入垃圾桶。